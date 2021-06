Un couple arrêté pour une fusillade de rage au volant qui a tué un garçon de six ans après une récompense de 500 000 $ offerte

Un COUPLE a été arrêté dimanche pour la fusillade de rage au volant qui a tué Aiden Leos, six ans, après qu’une récompense de 500 000 $ a été offerte pour information, selon des rapports.

Les deux personnes, qui ont été arrêtées à Costa Mesa, n’ont pas encore été nommées par la police.

Aiden Leos, 6 ans, a reçu une balle dans le dos lors d’un incident de rage au volant le 21 mai Crédit : Renard 11

Une traque était en cours pour la voiture du suspect Crédit : KTLA

Aiden a été tué par balle alors qu’il était sur le siège arrière de la voiture de sa mère le mois dernier après qu’elle aurait donné le majeur à un autre conducteur pour l’avoir coupée sur une autoroute à Orange, en Californie.

L’incident tragique s’est déroulé sur l’autoroute 55 près de Chapman vers 8 heures du matin le 21 mai alors que la mère d’Aiden le conduisait à la maternelle dans sa Chevrolet Sonic argentée.

Elle a fait un doigt d’honneur à un conducteur dans son rétroviseur, mais alors qu’elle changeait de voie, un homme armé qui aurait été assis sur le siège passager d’une voiture conduite par une femme, a soudainement tiré sur son véhicule.

Le seul coup de feu a touché le petit Aiden dans le dos.

Aiden aurait dit à sa mère qu’il avait « mal au ventre » après la fusillade Crédit : GoFundMe

Sa mère s’est garée sur le bord de la route et l’a bercé dans ses bras jusqu’à ce qu’un policier en congé se précipite pour lui administrer la RCR.

Il a été transporté en ambulance à l’hôpital pour enfants du comté d’Orange où il a été déclaré mort.

Les derniers mots déchirants d’Aiden auraient été « Maman, j’ai mal au ventre ».

Une traque était en cours pour le suspect et son véhicule, décrit comme un 2018-2019 blanc Volkswagen Golf SportsWagen avec vitres non teintées et toit ouvrant.

Selon KTLA, le couple arrêté dimanche était un petit ami et une petite amie et leur voiture a été retrouvée à un autre endroit.

Le procureur du comté d’Orange, Todd Spitzer, avait déclaré à KTLA que la récompense pour toute information menant à la capture et à la condamnation du meurtrier de l’enfant était récemment passée à un demi-million.

La famille avait également supplié les suspects de se manifester alors que les funérailles du jeune garçon avaient eu lieu samedi.

Plus à venir…

