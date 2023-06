Un couple arrêté dans une surdose mortelle de fentanyl dans une chambre d’hôtel à Hawaï

HONOLULU (AP) – Les autorités ont arrêté un homme et une femme qui, selon elles, ont fourni le fentanyl lors d’une surdose massive dans un hôtel en bord de mer à Hawaï qui a fait deux morts.

Avery Garrard et Keina Drageset ont été placés en garde à vue vendredi et sont accusés de complot entre eux et avec d’autres pour distribuer du fentanyl qui a entraîné la mort, selon une plainte pénale déposée lundi.

La police et les ambulanciers paramédicaux d’Honolulu ont trouvé cinq personnes qui ne réagissaient pas ou avaient besoin d’une aide médicale à l’Outrigger Reef Waikiki Beach Resort le 4 juin. Un homme a été déclaré mort sur les lieux et un autre est décédé plus tard dans un hôpital.

Mardi, le bureau du médecin légiste d’Honolulu n’avait déterminé aucune cause de décès pour l’un ou l’autre des hommes.

Les trois survivants ont déclaré aux enquêteurs de la Drug Enforcement Administration qu’ils croyaient que les drogues, acquises par l’un des hommes décédés, étaient de la cocaïne ou de la MDMA.

« Tous les trois ne savaient pas que la substance contenait peut-être du fentanyl », a écrit un agent de la DEA dans la plainte.

Deux personnes que le document a appelées des sources qui n’ont pas encore été inculpées mais qui coopèrent avec les forces de l’ordre ont identifié Garrard et Drageset comme les fournisseurs du fentanyl.

Une perquisition de l’appartement du couple la semaine dernière dans un immeuble de luxe d’Honolulu a rapporté environ 100 000 dollars en espèces dans un coffre-fort, ainsi que des médicaments testés positifs au fentanyl, selon la plainte. Ils ont été arrêtés plus tard dans la journée dans une Tesla blanche.

Neal Kugiya, un avocat représentant Garrard, a refusé de commenter avant une première comparution du couple prévue mardi.

Jacquelyn Esser, l’avocate de Drageset, a également refusé de commenter.

Le fentanyl est un opioïde plusieurs fois plus puissant que l’héroïne et est généralement prescrit pour traiter la douleur intense. Il apparaît fréquemment comme une drogue de rue illégale mélangée à d’autres substances.

Les experts affirment que la prévalence croissante du fentanyl dans l’approvisionnement en drogues illicites est l’un des principaux moteurs du nombre croissant de décès par surdose aux États-Unis.

Outrigger a travaillé en étroite collaboration avec les forces de l’ordre pour fournir toute l’assistance nécessaire, a déclaré la porte-parole Monica Salter, ajoutant que le complexe « s’est engagé à maintenir le plus haut niveau de mesures de sécurité et de sûreté » pour les clients et les hôtes.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press