Un couple arrêté alors qu’Oliver fait face à une série de 6 introductions par effraction sur une période de 2 semaines – Kelowna Capital News

Un homme et une femme ont été arrêtés à Oliver le mardi matin 1er novembre après avoir été retrouvés par la GRC lors de la sixième introduction par effraction dans des commerces de la ville depuis le 17 octobre.

Selon la police, une demi-douzaine d’endroits du centre-ville ont été cambriolés au cours des deux dernières semaines. La GRC d’Oliver a réussi à arrêter une femme de 20 ans et un homme de 43 ans mardi dans le bloc 5700 de la rue Main pour le crime le plus récent.

Les deux ont été arrêtés pour introduction par effraction et détenus dans des cellules au détachement d’Oliver. Ils ont été libérés plus tard le même jour sous promesse de comparaître devant le tribunal le 4 janvier 2023.

“Cette récente augmentation des introductions par effraction dans les entreprises d’Oliver est très préoccupante pour la GRC d’Oliver”, a déclaré le Sgt. Don Wrigglesworth. « Avec de la persévérance et des mesures d’application ciblées, la GRC d’Oliver a réussi à identifier et à inculper certaines personnes impliquées et continuera d’enquêter sur ces crimes.

La dernière série de crimes commence le 17 octobre lorsque la porte d’entrée d’une entreprise dans le bloc de 200 de Fairview Road a été brisée. La police a déclaré qu’un homme pouvait être observé sur vidéo complètement couvert et avait quitté les lieux deux minutes avant l’arrivée de la police. L’enquête reste ouverte, a indiqué la police.

Trois matins plus tard, la GRC a reçu des rapports d’effraction dans un commerce du pâté de maisons 5900 de la rue Main, avec la vitre avant brisée et de l’argent volé à l’intérieur. L’alarme de l’immeuble ne fonctionnait pas au moment de l’incident, a indiqué la police.

Le 24 octobre, à 5 h 20, des images de vidéosurveillance montrent un homme entrant dans un magasin du pâté de maisons 6000 de Main Street après que la porte d’entrée ait été brisée. Les médecins légistes ont saisi des preuves sur les lieux et l’incident fait toujours l’objet d’une enquête.

Plus tard dans la journée, la police a reçu des informations faisant état d’une autre introduction par effraction dans un commerce du pâté de maisons 6200 de la même rue. Le propriétaire de l’entreprise était à l’extérieur du pays et les clés d’un véhicule stationné à l’extérieur ont été volées.

“Ce véhicule était soupçonné d’être impliqué dans une autre introduction par effraction et a été récupéré avant que cette effraction ne se produise”, a déclaré la GRC à propos de l’incident.

Le 27 octobre, l’entreprise du pâté de maisons 5600 de Main Street s’est fait voler de l’argent et des produits alimentaires après que la vitre de la porte d’entrée ait été brisée. Le suspect masculin a été reconnu par la police plus tard dans la journée sur Fairview Road et a été impliqué dans un certain nombre de crimes contre les biens récents à Oliver.

Bien que l’homme ait été arrêté et que des preuves de la scène aient été localisées sur lui, la police a déclaré que l’affaire faisait toujours l’objet d’une enquête.

L’incident susmentionné du 1er novembre, quant à lui, a entraîné l’arrestation des suspects masculins et féminins après qu’ils auraient pénétré par effraction dans la zone clôturée à l’arrière d’une entreprise dans le pâté de maisons 5700 de Main Street. La police a saisi des objets qu’ils tentaient de voler et ont été récupérés sur eux.

La police a déclaré avoir été libérée du détachement d’Oliver sous promesse de comparaître devant le tribunal le 4 janvier 2023.

“Dans de nombreux cas, les dommages causés sont plus importants que la petite quantité d’objets volés”, a déclaré Wrigglesworth. “La vidéosurveillance, la sécurité renforcée, y compris les alarmes et l’aide du public à l’observation sont très importantes pour aider à prévenir et à résoudre ces crimes.”

Le 12 octobre, la GRC d’Oliver a déclaré qu’elle recherchait un homme responsable de six introductions par effraction et vols sur une période de 48 heures. On ne sait pas si les récentes flambées de crimes du 17 octobre au 1er novembre sont liées.

@lgllockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com

CriminalitéActualitésGRC