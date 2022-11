Un couple argentin établit le record du monde pour avoir le plus de modifications corporelles

Le couple argentin, Gabriela et Victor Hugo Peralta, a battu le record du monde Guinness pour la plupart des modifications corporelles. Le couple marié est obsédé par les tatouages ​​et les modifications corporelles, et ils en ont actuellement 98. Le Guinness World Records a également partagé une vidéo d’eux sur leur compte Instagram respectif où le couple a donné un aperçu de leurs modifications corporelles. Parallèlement à la vidéo, la légende disait également : « La plupart des modifications corporelles pour un couple marié : 84 – Victor Hugo Peralta & Gabriela Peralta ».

La vidéo a recueilli plus de 70 millions de vues à ce jour. L’un des utilisateurs a écrit: “Ils ont l’air cool”. Un autre utilisateur a plaisanté : « Je ne m’approcherais jamais d’aimants ». Un troisième utilisateur a écrit : « Toiles humaines ».

Regardez la vidéo ci-dessous :

Selon Guinness World Records, ils ont établi pour la première fois le record du monde avec 84 modifications en 2014. Cependant, parce qu’ils étaient tellement dedans, le duo a continué à se faire tatouer et autres modifications, portant leur total à 98.

Gabriela et Victor se sont rencontrés lors d’un événement moto à Buenos Aires, en Argentine, il y a environ 24 ans et sont tombés amoureux. Ils auraient su qu’ils passeraient le reste de leur vie à poursuivre leur passion pour les modifications corporelles et les implants, dont certains, admettent-ils, sont « extrêmement douloureux ».

La scarification a été la modification la plus douloureuse pour Gabriela ; elle en a trois et dit que la sensation est incomparable à toute autre modification. L’expérience la plus angoissante de Victor a été la coloration de sa langue, qui a rendu la respiration impossible pendant des heures. Mais tout cela en valait la peine à la fin car c’est l’une de ses modifications préférées.

Le couple a été surnommé les “chérubins de l’enfer” en raison de leur apparence inhabituelle. Le duo a 50 piercings corporels, 8 microdermals, 14 implants corporels, 5 implants dentaires, 4 extenseurs d’oreille, 2 boulons d’oreille et 1 langue fourchue.

Victor a déclaré au Guinness World Records: “Pour moi, être détenteur du Guinness World Records est un prix que la vie me donne pour l’amour de l’art corporel, et je suis très reconnaissant car ce record m’a aidé à réaliser l’un de mes grands rêves: voyager à 20 ans. pays, apprendre à connaître différentes cultures et nouer de nouvelles amitiés à travers le monde.”

Les modifications corporelles sont le symbole préféré d’expression artistique et de liberté du couple.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici