La police de Peabody, Massachusetts, est à la recherche d’un couple qui s’est échappé avec un serpent d’une valeur de 300 $ dans une animalerie de la ville.

Le couple est entré dans le magasin Petco vers 16h30 lundi, a déclaré la police à The Salem News mercredi.

L’homme a demandé à un employé s’il pouvait jouer avec le python boule cannelle albinos. Lorsque l’employé a dit que cela allait à l’encontre de la politique du magasin, l’homme a proposé de l’acheter, a déclaré le capitaine Dennis Bonaiuto.

L’employé a mis le serpent dans une boîte et l’a apporté à la zone d’enregistrement. Lorsque l’employé l’a mise sur le comptoir, l’homme a attrapé la boîte, et lui et la femme ont couru du magasin et se sont enfuis dans une voiture, a déclaré Bonaiuto.

La voiture a été vue pour la dernière fois en direction de Danvers, Massachusetts.

« Nous sommes conscients et secoués par le vol d’un serpent de compagnie dans notre magasin Petco à Peabody », a déclaré une porte-parole du détaillant dans un e-mail, ajoutant que la direction coopérait avec les autorités.

Ce n’est pas la première fois qu’un serpent albinos fait la une des journaux cette année.

Un serpent krait albinos rare a été récemment repéré à Ambikapur, dans le nord de Chattisgarh, en Inde, en novembre. Le reptile était de couleur blanche au lieu du noir habituel connu de beaucoup.

Selon un rapport publié dans Dainik Jagran, le serpent a été sauvé par un attrapeur de serpents du village de Jainagar dans le district de Surajpur. Les habitants du village appellent le reptile par le nom de «chitti saanp». Ces types de serpents ne se trouvent pas couramment dans le Chhattisgarh.

Le serpent a été sauvé par Satyam Kumar Dwivedi. S’adressant au portail d’informations, il a révélé qu’il devait pénétrer dans un puits pour sauver le rare serpent albinos. Satyam a été informé par les habitants de la situation du serpent. Il a apparemment sauvé quelque 300 serpents jusqu’à ce jour.

La peau blanche du rare serpent albinos krait est due à une maladie appelée albinisme. Cette condition est le résultat d’un groupe rare de troubles génétiques qui font que la peau, les cheveux ou les yeux ont peu ou pas de couleur. Habituellement, les kraits sont identifiés par leurs bandes transversales noires et claires et leur section transversale triangulaire. Cette race de serpent est un parent très venimeux du cobra. Tous les types de kraits sont nocturnes car ils dorment pendant la journée et sont actifs la nuit.

(Avec les contributions d’Associated Press)