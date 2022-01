Un couple américain vend des NTF de canard de dessin animé pour Rs 90 Lakh en 6 heures pour sauver sa maison

La culture NFT se prête à beaucoup d’examens et de critiques, mais parfois, les choses les plus improbables se révèlent être des bouées de sauvetage et c’est ce qui s’est passé avec un couple américain, grâce à leur collection NFT de 10 000 canards de dessins animés. La collection intitulée « Dastardly Ducks » a sauvé la maison des designers de la forclusion et ce n’est pas très ignoble, n’est-ce pas ? le couple, Thorne Melcher et Mandy Musselwhite, n’a eu qu’à faire un chèque de 40 000 $ pour couvrir les remboursements d’hypothèque pour pouvoir sauver leur propriété d’Atlanta. « Nous avons sauvé notre ferme en vendant des canards de dessins animés. C’était comme un rêve fiévreux. » un rapport de CNBC a cité Melcher comme disant.

Alors que Musselwhite est un artiste, Melcher est un codeur, et ensemble, ils ont lancé le projet NFT début janvier et l’ont lancé en deux semaines. Les canards NFT ont 100 traits différents. Comme le couple a élevé des canards et des oies parmi d’autres animaux dans leur ferme, ils ont déclaré que le but était d’amener ces canards dans le métaverse. Afin de frapper les NFT sur la blockchain Ethereum, Melcher a dû apprendre le langage de programmation Solidity. Les frais de la collecte NFT ont été couverts pour le couple par leur ami.

Parmi d’autres utilisations créatives des NFT, une artiste arménienne vendait l’année dernière un jeton non fongible de ses ovules ovariens. L’artiste de 42 ans, Narine Arakelian, vendait une peinture intitulée « Live » qui contient un contrat intégré qui promet que l’acheteur obtiendra un de ses ovules ovariens, a rapporté Page Six. Avec cela, elle espérait aider un couple qui a eu du mal à concevoir un enfant et qu’un tel couple donnerait naissance à un enfant avec son œuf. « Je suis tellement heureuse de mettre un enfant au monde à travers mes œuvres. C’est un bel acte de créativité que de donner au don de l’art et de la vie », a-t-elle déclaré dans le rapport. Faisant écho aux artistes qui parlent souvent de l’acte de création comme d’une naissance, Arakelian a déclaré qu’elle considérait toutes ses œuvres comme ses enfants, et celle-ci est en fait destinée à mettre un enfant au monde.

