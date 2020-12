Dans un incident étrange, un couple et leur chien d’assistance ont ouvert la porte de la cabine d’un vol en mouvement à destination d’Atlanta à l’aéroport LaGuardia dans le Queens, New York et ont tenté de sortir du vol.

Le couple de passagers identifié comme Antonio Murdock, 31 ans, et Brianna Greco, 23 ans, de Floride, se trouvaient à bord d’un avion de Delta Air Lines lorsqu’ils ont ouvert la porte de la cabine pour activer le toboggan d’urgence, avec leur grand chien d’assistance, alors que l’avion roulait au sol. hors de la piste lundi matin.

Selon le New York Times, le couple arrêté après l’incident a été accusé d’intrusion criminelle au troisième degré. Murdock a été accusé de méfait criminel, de crime et de mise en danger imprudente, de délit, de conduite désordonnée et d’obstruction à l’administration gouvernementale, selon une plainte déposée dans les États de la Cour pénale du Queens.

Tous deux ont été libérés après une mise en accusation, tandis que Murdock doit faire face au tribunal en février. La comparution du Greco au tribunal est prévue en mars tandis que Murdock attend sa mise en accusation mardi, a déclaré le bureau du procureur du district de Queens.

Un autre passager, Brian Plummer, en conversation avec Le New York Times, a déclaré que le couple ne s’était jamais installé et qu’au moment où le vol 462 a commencé à sortir de la piste, l’homme a ignoré l’avertissement de l’agent de bord de s’asseoir et s’est levé en disant qu’il souffrait d’un trouble de stress post-traumatique. Plummer a déclaré que Murdock avait ajouté: « Si je m’assois, je paniquerai. » Il a mentionné que le couple avait également changé de siège plusieurs fois avant le déplacement de l’avion.

Après un certain temps, l’avion s’est arrêté et personne ne savait pourquoi, mais cela a été clarifié plus tard par le personnel de cabine. Les responsables de la compagnie aérienne, tout en parlant à CNN a déclaré qu’après que le couple soit sorti de l’avion en utilisant une glissière d’urgence, l’avion avait été ramené à la porte d’embarquement et d’autres passagers avaient également été débarqués.

Selon le rapport, la porte-parole de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey a déclaré que le chien avait été emmené aux centres de protection des animaux du refuge de Brooklyn à New York et plus tard, Greco a reçu un reçu pour récupérer leur chien. Le nom de leur chien âgé de 8 mois est Rain qui pèse environ 60 livres.

Heureusement, personne n’a été blessé et la compagnie aérienne a hébergé le reste des passagers sur un vol alternatif, selon le rapport. Les techniciens de maintenance ont évalué l’avion et il était prévu de le remettre en service ce soir-là.

La Federal Aviation Administration dans un communiqué a confirmé l’incident et les arrestations du couple, et a renvoyé à Delta et aux autorités locales pour toute autre question supplémentaire.