Un couple américain risque la peine de mort en Ouganda – médias – RT World News

Nicholas et Mackenzie Spencer auraient torturé et trafiqué un enfant adoptif qui vivait avec eux dans la nation d’Afrique de l’Est

Un tribunal ougandais a inculpé mercredi un couple américain de traite d’enfants aggravée, un délit passible de la peine de mort, rapporte Reuters. Les deux ont été arrêtés au début du mois et accusés d’avoir torturé l’enfant, qu’ils ont accueilli chez eux à Kampala.

Selon des documents judiciaires vus par l’agence de presse, Nicholas Spencer et Mackenzie Leigh Mathias Spencer ont recruté, transporté et gardé l’enfant à travers « abus de position de vulnérabilité à des fins d’exploitation ». Le porte-parole de la police métropolitaine de Kampala, Patrick Onyango, a déclaré à l’Associated Press que le couple avait utilisé le garçon pour solliciter de l’argent auprès de donateurs.

Les Spencers n’ont pas été autorisés à inscrire un plaidoyer, car l’affaire doit maintenant être entendue devant la Haute Cour. Ils ont été maintenus en garde à vue et aucune date d’audience n’a été fixée.















Le couple a été arrêté plus tôt ce mois-ci et accusé d’avoir “torture aggravée” d’un garçon de 10 ans à leur charge. Après avoir déménagé en Ouganda en 2017, ils ont accueilli trois enfants et auraient gardé le garçon nu et pieds nus pendant la journée, le forçant à dormir sur une plate-forme en bois nue dans une pièce surveillée par des caméras de sécurité, ont rapporté les médias locaux.

Un employé du domicile du couple a prévenu la police et les trois enfants ont depuis été pris en charge.

Un avocat du couple a qualifié l’affaire de “Expédition de pêche” par les autorités, et a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de leur culpabilité, selon Reuters. La nouvelle redevance “n’a pas de sens” elle a ajouté.

L’ambassade des États-Unis à Kampala n’a pas commenté l’affaire, mais a déclaré qu’elle surveillait la situation.