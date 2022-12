Un couple américain marié depuis 79 ans décède à quelques heures d’intervalle

Un couple américain, marié depuis 79 ans et resté côte à côte à chaque étape de sa vie, n’est pas resté séparé même dans la mort. Le couple identifié comme étant Hubert et June Malicote avait tous deux 100 ans et est décédé à quelques heures d’intervalle. Lors d’une interaction avec Dayton Daily News, le fils du couple, Sam, a déclaré que le duo “sortait ensemble”. C’est après avoir organisé une soirée pizza pour Thanksgiving pour sa famille que Juen Malicote est tombée gravement malade. Elle a été transférée à l’hôpital pour recevoir des soins de fin de vie.

Son mari Hubert s’est “effondré rapidement” après, a déclaré le fils de 76 ans du défunt couple. Apparemment, la santé d’Hubert s’est détériorée après avoir observé l’état de juin. La famille a ensuite transféré Hubert pour des soins palliatifs dans la même chambre que son partenaire bien-aimé. Le couple aurait été inconscient pendant leurs derniers instants mais se tenait par la main. Le 30 novembre, vers 21h15, Hubert s’est éteint paisiblement. Environ 20 heures après, même June est passée à la demeure céleste car l’heure de sa mort a été signalée à 17h40 le 1er décembre.

Le fils du couple a déclaré qu’il se sentait triste mais qu’il ne devrait pas l’être car ses parents ont vécu une longue vie heureuse ensemble. « Je me sens triste, mais je ne devrais pas. Qui peut s’attendre à vivre une vie pareille ? Ils ont vécu une vie longue et heureuse ensemble et ils étaient dévoués à Dieu et à la famille », a-t-il déclaré. Hubert, né en 1922, a épousé June en 1948, selon un rapport précédent de la station WLWT de NBC. Apparemment, le duo s’est rencontré dans une église en 1941 alors qu’ils vivaient dans le Kentucky.

Apparemment, Hubert s’est enrôlé dans la Marine mais les tourtereaux sont restés en contact tout au long du temps, il a combattu pendant la guerre. Le couple ne se verrait que pendant une brève période de 13 jours lorsque Hubert serait mis en congé de son poste. C’est lors de son deuxième retour à la maison, qu’Hubert a décidé de poser la question. Le couple s’est attelé même après n’avoir aucune idée du moment où Hubert rentrera chez lui la prochaine fois.

Après son retour en toute sécurité à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hubert et June ont déménagé dans l’Ohio pour vivre une vie heureuse ensemble. Le couple a partagé trois enfants ensemble Sam, Jo et Theresa. Le couple laisse dans le deuil trois enfants, sept petits-enfants et onze arrière-petits-enfants.

