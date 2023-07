Un couple américain dont le bébé est né par mère porteuse au Mexique partage l’agonie alors qu’ils se battent pour le ramener à la maison

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Un couple américain a partagé sa situation « extrêmement stressante » alors qu’il se bat pour ramener son bébé de substitution du Mexique plus de deux mois après sa naissance.

Sam Kaitz, 37 ans et Laura Kaitz, 52 ans, ont raconté le couple du New Jersey Poste de Washington dans une interview que leurs efforts pour unir leur famille au nouveau-né sont entravés par des problèmes juridiques et des complications liées à la paperasserie, les faisant se sentir «trahis» et impuissants.

Le fils du couple, Simon George Kaitz, est né le 18 avril par maternité de substitution après avoir embauché une agence de maternité de substitution réputée au Mexique par l’intermédiaire d’un courtier.

Ce qui a suivi plus tard a été une série d’obstacles bureaucratiques, notamment une confusion avec la paperasse, la preuve de leur relation avec un test ADN et des dépenses en plein essor.

M. Kaitz, qui séjourne avec leur fils Simon à Mexico dans un Airbnb, a déclaré au journal que : « Cela a été extrêmement stressant ».

Sa femme, Mme Kaitz voulait avoir un autre enfant en plus de ses deux fils d’un précédent mariage. L’un de ses fils est autiste, elle doit donc rester avec lui, a déclaré le couple.

M. Kaitz a déclaré que la situation l’avait plongé dans un état d’incertitude alors que le fils autiste avait dit à sa mère qu ‘ »il ne pense plus que je me soucie de lui parce que je suis ici et pas avec lui et il se sent abandonné, ce qui brise mon cœur parce que ce n’est pas vrai ».

Mme Kaitz « pleure tous les jours » sur le fait que leur famille est séparée, a déclaré M. Kaitz.

« Quand elle est là, elle pleure parce qu’elle est loin d’elle [other] deux enfants. Quand elle est là, elle pleure parce qu’elle est loin de nous », a-t-il dit.

La situation de la famille Kaitz met en évidence les défis de la poursuite de la maternité de substitution au Mexique, où les coûts inférieurs attirent les futurs parents malgré l’absence de cadre juridique pour les étrangers à cet égard.

Ceci malgré le fait que le gouvernement américain avertit les futurs parents de «l’absence de cadre juridique» pour que les étrangers au Mexique poursuivent la maternité de substitution.

« Si vous décidez de poursuivre la parentalité au Mexique via la technologie de procréation assistée (ART) avec une mère gestationnelle, préparez-vous à des retards longs et inattendus dans la documentation de la citoyenneté de votre enfant », a déclaré l’ambassade des États-Unis au Mexique dans une notification de 2021.

M. Kaitz a déclaré qu’ils connaissaient les défis d’avoir un bébé au Mexique, mais leur agence leur a assuré que les informations étaient obsolètes et que les choses allaient mieux maintenant.

L’agence a dit au couple que leurs deux noms figureraient sur le certificat de naissance de l’enfant – une promesse dont Mme Kaitz était « très excitée » car cela signifierait « Je suis sa mère et personne d’autre », a déclaré M. Kaitz.

La maternité de substitution leur a coûté 65 000 $ et maintenant 70 $ supplémentaires par jour pour les frais d’hébergement à Mexico en plus des frais juridiques.

M. Kaitz a déclaré qu’il essayait de rester insensible à la situation stressante. Il a dit: « Si je ne le fais pas, je vais m’effondrer ou commencer à crier sur quelqu’un. »

« Et je ne peux pas me permettre de ressentir en ce moment. Pas quand Simon ne dépend que de moi.

Il attend maintenant les résultats du test ADN après que l’ambassade a refusé d’accepter leurs documents et a donné une liste des documents nécessaires.