Un couple américain devient milliardaire après qu’une banque ait accidentellement déposé cinquante milliards de dollars sur son compte

Un couple de Louisiane aux États-Unis a été laissé dans l’incrédulité totale après qu’une somme de 50 milliards de dollars ait été déposée sur son compte. La transaction «accidentelle» a rapidement été annulée après que la banque en eut été alertée par la famille. Cependant, voir autant de zéros dans le solde bancaire pendant une brève période a donné à Darren James, un agent immobilier de Baton Rouge et à sa femme, le sentiment « soigné » d’un milliardaire.

Parlant de l’expérience, Darren a déclaré: « C’était fou juste de voir à quoi cela ressemble parce que je n’ai jamais vu autant de zéros de ma vie. »

L’incident s’est produit samedi lorsque le couple a été choqué de voir leur solde bancaire augmenter à pas de géant. Cependant, ce n’était qu’une question de trois jours lorsque la somme a de nouveau disparu. Comment ou pourquoi un tel montant a été déposé n’a pas été divulgué par la banque.

Au milieu de tout ça. le couple s’est assuré de prendre une capture d’écran de la même chose pour se souvenir de leur sentiment de milliardaire unique.

Si la chance était de son côté, Darren avait prévu d’utiliser cet argent pour aider les autres et entreprendre des œuvres caritatives, notamment un hôpital pour enfants. S’adressant à une publication d’information, il a déclaré: « Il y a suffisamment de grandeur dans ce monde où nous pouvons tous avoir une vie que nous n’aurions jamais crue possible, donc si j’avais 50 milliards de dollars, je bénirais les autres. »

De telles erreurs peuvent se produire de la part de la banque, il est important d’informer la banque de l’erreur. On pourrait faire face à des accusations criminelles s’ils utilisent l’argent qui ne leur appartient pas. Une fois informée, la banque annule la transaction.

En 2019, un couple de Pennsylvanie a été arrêté après s’être lancé dans une frénésie de dépenses après qu’une banque ait accidentellement déposé 120 000 USD (85 49 700 Rs) sur son compte. La police de l’État a déclaré au Williamsport Sun-Gazette que Robert et Tiffany Williams, de Montoursville, avaient dépensé la majeure partie de l’argent pour des articles comme un SUV, une voiture de course, deux véhicules à quatre roues et un camping-car. La police a en outre déclaré que le couple avait également payé des factures et donné à des amis 15 000 USD (10 687 12 Rs).

La banque BB&T a contacté le couple le 20 juin après s’être rendu compte de l’erreur, disant au couple qu’ils étaient responsables du retour des fonds. Après avoir omis de rembourser l’argent, la banque a intenté une action en justice. Le couple a fait face à des accusations de vol criminel. Lorsqu’ils sont arrivés au tribunal pour le procès, Robert Williams a déclaré à WNEP-TV qu’ils « avaient pris de mauvais conseils juridiques » et que « ce n’était probablement pas la meilleure chose à la fin ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici