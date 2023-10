Un couple américain déclare à « America Reports » qu’il est coincé en Israël et incapable de retourner aux États-Unis

Alors que la guerre en Israël se poursuit, les Américains ont tenté de prendre des dispositions pour rentrer aux États-Unis, mais sans grand succès. Roman et Alexis Thomson espèrent tous deux trouver le chemin du retour.

« Cela a été incroyablement stressant ces derniers jours. En gros, nous devons changer notre plan toutes les heures ou deux. Et beaucoup de variables, les choses changent, de nouvelles nouvelles arrivent. Donc, nous faisons de notre mieux pour essayer et rentrer à la maison, mais cela a été très difficile », a déclaré Roman lors d’une interview jeudi sur « America Reports ».

Le couple a parlé du processus compliqué pour organiser un voyage depuis Jérusalem. Les deux hommes n’ont pas pu prendre l’avion en raison de nombreux facteurs, notamment des annulations et du financement.

« Au départ, nous avions réservé un vol qui a été annulé. Nous avons donc essayé de prendre El Al, qui est le seul vol qui part. … Leur vol le plus proche était à plus d’une semaine, à environ une semaine et demie de là où nous pouvions Nous avons donc étudié d’autres options », a déclaré Roman.

« Quelqu’un nous a mis en contact avec une organisation appelée Project Dynamo, et leur plan était d’affréter un vol pour que 300 Américains quittent le pays. Et ils ont maintenant des problèmes de financement pour financer le vol afin que nous puissions tous prendre l’avion. . Donc, nous le prenons en quelque sorte heure par heure. «

Alexis a ensuite souligné comment le couple a traversé cette période difficile.

« C’est un combat pour nous, même en tant qu’Américains, parce que nous avons deux identités. C’est nous, en tant que personnes, qui nous soucions vraiment du fait que nos frères et sœurs soient assassinés, et nous avons le luxe de partir, mais le gouvernement américain ne le fait pas nécessairement. Et nous devons trouver d’autres moyens ou payer beaucoup d’argent pour trouver un vol qui n’est même pas disponible pour le moment.

Bill Hemmer, co-animateur de l’émission « America Reports », a posé des questions sur la possibilité que les deux hommes quittent Israël par bateau, une option qui, tous deux, est une possibilité mais loin d’être idéale.

« Il semble que nous devrons peut-être faire quelque chose comme ça. On dit que le gouvernement américain va envoyer les citoyens américains par avion, mais le premier vol aura lieu pendant Shabbat, donc nous ne pourrons pas voler. à ce sujet », a déclaré Roman.

« Cela ressemble un peu aux années 1900, vous savez, nous sommes coincés dans un siècle différent. C’est un peu comme l’époque de l’Holocauste à ce stade, et nous n’y sommes pas habitués en tant qu’Américains. Nous ne sommes pas habitués à cela. en tant que Juifs grandissant dans notre génération », a expliqué Alexis.

« C’est une période de circonstances étranges et inhabituelles. Donc, partir sur un bateau, ils n’ont même pas de gros bateaux apparemment, et traverser les lignes ennemies ne semble pas être l’option la plus confortable – même si nous ne le sommes jamais. » à l’aise en tant que Juif vivant dans ce monde en ce moment. »

Les Thomson ont déclaré avoir été contactés par leur famille et leurs amis aux États-Unis, qui ont exprimé leur inquiétude quant à leur voyage de retour aux États-Unis. Bien qu’ils soient rappelés chez eux par leur famille et des experts, les deux hommes sont déchirés par les événements tragiques en Israël.

« Il y a beaucoup de pression sur nous de la part des États-Unis pour rentrer à la maison. Vous savez, nos parents et nos amis sont désespérément inquiets », a déclaré Alexis.

« Le problème en ce moment, c’est que nous sommes deux Juifs entre deux mondes, où les gens pour lesquels nous voulons nous battre et avec qui rester ici et ceux qui nous appellent chez nous. C’est un endroit très déroutant, comme vous pouvez l’imaginer. «

« Nous sommes très déchirés », a déclaré Roman. « Nous avons l’impression d’abandonner notre famille ici. Mais en même temps, les experts nous disent, le monsieur qui dirige le projet Dynamo nous dit qu’il a été dans plusieurs zones de guerre, qu’il est ici en Israël et qu’il peut voir l’état des choses, et il suggère fortement que nous partions.

« En plus de cela, il y a beaucoup de fausses déclarations sur ce qui se passe réellement ici en Israël. Donc, nous nous sentons très chanceux de pouvoir savoir mais de pouvoir signaler quand nous rentrerons chez nous parce que beaucoup de nos amis sont mal informé, et c’est une histoire vraiment triste à voir », a déclaré Alexis.