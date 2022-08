Un couple américain avec près de 3 pieds de différence de hauteur établit un record du monde Guinness

L’amour est l’une des émotions les plus pures qui transcende toutes les différences. Un couple des États-Unis qui en est un excellent exemple est maintenant détenteur du record du monde Guinness, depuis le 30 juillet 2022. Christie Chandler et Senecca Corsetti, originaires de St George, Utah, ont remporté le titre de record du monde pour le couple marié avec la plus grande différence de taille. Christie, mesurant 5 pieds 11,7 pouces (182,22 cm), mesure 2 pieds 9,4 pouces (84,94 cm) de plus que sa femme Senecca, dont la hauteur est de 3 pieds 2,2 pouces (97,2 cm). Le couple a décroché le titre dans la catégorie “Même sexe/femme”.

“Nous en avions déjà parlé, du genre ‘Je parie que nous avons le plus grand dénivelé au monde.’ Nous avions plaisanté à ce sujet, mais nous n’avons jamais été sérieux au sujet d’essayer d’obtenir un titre ou quoi que ce soit », a déclaré Senecca, dans une interview avec Guinness World Record. Après avoir vu une vidéo d’un autre couple dans la catégorie “sexes différents”, Christie s’est motivée à postuler pour le titre, que le couple a ensuite remporté. “J’étais comme, ‘Oh mon dieu, nous avons écrasé ce record'”, a déclaré Christie.

Christie et Senecca sont enseignantes dans la même école. Alors que Senecca est professeur de mathématiques, Christie enseigne l’art. Se remémorant la fois où le couple s’est rencontré pour la première fois, Christie a déclaré: “Elle était super amicale et s’est présentée et nous avons juste commencé à être amis. Les deux sont devenus amis et ont commencé à se fréquenter. Trois ans plus tard, en juin 2021, Christie et Senecca se sont mariés et sont mariés depuis.

Les épouses citent la communication comme clé pour ceux qui sortent avec quelqu’un de “différent”. “Mon conseil pour sortir avec quelqu’un qui n’est pas de votre taille ou qui a un handicap ou d’une culture différente est simplement de communiquer. Communiquez sur vos besoins et vos attentes. Cela vaut pour toute relation », a déclaré Senecca.

Les deux espèrent que leur titre pourrait motiver d’autres couples LGBT ou ayant des capacités différentes à être forts et à se soutenir mutuellement. Nier ce handicap ou être gay est hors norme, Senecca a déclaré que “plus vous le voyez, plus vous vous y habituez”. Le couple souhaite encourager les gens à ne pas se plier aux attentes de la société et plutôt à trouver leur bonheur.

