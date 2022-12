Un couple américain accusé de trafic et de torture d’un enfant adoptif ougandais pourrait être passible de la peine de mort

Deux Américains vivant en Ouganda pourraient encourir la peine de mort après avoir été accusés de trafic et de torture de leur enfant adoptif de 10 ans, selon les autorités ougandaises.

Les procureurs de l’État ougandais ont accusé mercredi Nicholas Spencer et Mackenzie Leigh Mathias Spencer, tous deux âgés de 32 ans, de traite d’enfants aggravée, selon Reuters. Les accusations sont intervenues après que le couple a été initialement accusé de torture aggravée de leur fils adoptif Kayima John au début du mois.

Un document judiciaire affirmait que les Spencer avaient “recruté, transporté et entretenu” l’enfant adoptif “à des fins d’exploitation”, selon l’Associated Press. Les documents accusent en outre le couple de garder le garçon dans une pièce avec des caméras pour surveiller son « entêtement » et son « comportement hyperactif ».

Le porte-parole de la police de Kampala, Patrick Onyango, a déclaré à l’AP que les étrangers sont légalement autorisés à accueillir des enfants en Ouganda, mais il n’était pas clair ce que les Spencer faisaient dans le pays puisqu’ils n’avaient pas de permis de travail.

M. Onyango a affirmé que le couple utilisait les enfants adoptifs pour solliciter de l’argent auprès de donateurs. Cette allégation a servi de base à l’accusation de trafic.

Le couple a plaidé non coupable de l’accusation de torture, bien qu’il n’ait pas plaidé coupable à l’accusation de trafic. L’avocat du couple, qui n’a pas été identifié, a qualifié l’affaire d'”expédition de pêche” et a déclaré que l’accusation de trafic “n’a aucun sens”, selon un article d’un journal ougandais cité par Reuters.

La police de la capitale du pays, Kampala, a accusé les Spencer d’avoir torturé à plusieurs reprises leur fils entre 2020 et décembre 2022.

“Notre équipe d’enquêteurs a établi que le couple gardait la victime pieds nus, et nu toute la journée, le faisait parfois s’accroupir dans une position inconfortable, la tête tournée vers le sol et les mains largement écartées, il passait ses nuits sur une planche en bois. plate-forme, sans matelas ni literie et on leur servait des repas froids sortis du réfrigérateur », a déclaré la police ougandaise dans un communiqué de presse du 12 décembre. “Nous pensons que la victime aurait pu endurer des actes de torture plus graves, loin de la caméra.”

L’enfant de 10 ans était l’un des trois enfants accueillis par le couple en 2018 du ministère d’accueil de la ville de Jinja. Les Spencers ont ensuite déménagé avec leurs enfants à Upper Naguru et ont rejoint l’agence de création Motive.

L’ambassade des États-Unis en Ouganda a refusé de commenter la dernière accusation portée contre les Spencer, selon Global News.