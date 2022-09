Un couple américain accouche d’un bébé sur le bord de l’autoroute, coupe le cordon ombilical avec des chargeurs de téléphone

Aux États-Unis, un couple a dû garer sa voiture sur le bord de l’autoroute pour accoucher alors qu’il se rendait à l’hôpital. Emily Waddell, la femme enceinte qui pensait qu’elle n’arriverait pas à temps dans un établissement médical, a immédiatement demandé à son mari de s’arrêter. L’incident s’est produit du côté de l’Interstate 69 le 12 septembre. La nouvelle maman s’est rendue sur Facebook pour partager son récit personnel de la naissance inhabituelle de sa fille, déclarant qu’elle avait fait une entrée rapide dans le monde. Apparemment, les contractions d’Emily étaient peu nombreuses et sporadiques le matin du 12 septembre alors qu’elle commençait à les suivre.

Elle a été informée par son obstétricien/gynécologue de se précipiter immédiatement à l’hôpital lorsque les contractions se sont espacées de 5 minutes. À l’époque, Emily avait 8 contractions pendant exactement 8 minutes. Elle a décidé de faire faire une sieste à son fils James et s’est soudain rendu compte qu’elle avait commencé à ressentir 2 contractions en 3 minutes. Il était environ 2 h 20 de l’après-midi lorsqu’elle a appelé son mari pour qu’il rentre du travail. Le couple s’est précipité à l’hôpital immédiatement après le retour de son mari Stephen.

Alors que le couple se rapprochait de l’Interstate 69, Emily a exprimé sa peur d’accoucher dans le véhicule et elle a été accueillie par des mots encourageants de son partenaire. Cependant, lorsque les contractions ont commencé à s’accélérer, la femme s’est rendu compte que cela se produisait. C’était plus près de la borne kilométrique 13 lorsqu’elle a pu sentir la tête de son bébé sortir alors qu’elle criait à son mari de s’arrêter près de la pelouse. Comme l’eau d’Emily ne s’est jamais cassée, le bébé a commencé à sortir dans son sac. Il a finalement commencé à se déchirer lorsque Stephen a tendu la main pour l’attraper.

Emily a écrit: “Stephan a utilisé 2 chargeurs de téléphone pour attacher le cordon ombilical pendant que j’aspirais sa bouche et son nez avec ma bouche – ce qui est très difficile quand on vient de pousser un bébé sur le bord de la route – et a commencé le peau à peau et laissez-la s’accrocher. Il s’est écoulé 35 minutes entre le moment où les contractions étaient encore espacées de 8 minutes et le moment où nous avons eu un bébé dans nos bras ! »

Après que le couple soit arrivé à l’hôpital et ait découvert que la mère et le bébé étaient heureux, le mari d’Emily a déclaré qu’il ne souhaiterait pas qu’il en soit autrement. “Quel moment spécial pour notre famille, juste nous trois. Sans aucun doute, tous les trois d’entre nous avaient définitivement tous les anges gardiens occupés à s’occuper de nous aujourd’hui ! a écrit Emily en concluant son message.

La nouvelle maman a également partagé une adorable photo de sa petite fille alors qu’elle révélait son nom, Reagan Jean Waddell. Reagan est né pesant 7 livres et 10 onces.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici