Un couple américain a survécu à une chute de 90 mètres dans sa voiture. Ils ont été secourus après que leur iPhone ait détecté la chute

Un jeune couple est tombé à 300 pieds (91 mètres) de l’Angeles Crest Highway au nord-est de Los Angeles mardi.

Cloe Fields a déclaré à Insider qu’une fonctionnalité iPhone qu’elle ne savait pas avoir aurait pu leur sauver la vie.

La nouvelle fonction Emergency SOS détecte les accidents et utilise des satellites pour contacter les services d’urgence.

Cloe Fields et son petit ami, Christian Zelada, prenaient mardi une route panoramique à travers la forêt nationale d’Angeles, comme ils le faisaient souvent, lorsque les choses ont empiré – leur voiture a franchi le bord de la montagne et a chuté de 300 pieds ( 91 mètres) avant d’atterrir, la tête en bas, dans le canyon en contrebas.

“Angeles Crest est notre arrière-cour”, a déclaré Fields, 23 ans, à Insider à propos de l’autoroute qui traverse les montagnes de San Gabriel au nord-est de Los Angeles. “Nous adorons conduire là-bas. C’est magnifique, surtout après la pluie.”

Mais vers la moitié du chemin, le couple était suivi de près et klaxonné par un autre véhicule essayant de passer sur les routes très sinueuses, qui sont fréquemment utilisées comme un toile de fond pour les publicités automobiles. Alors qu’ils s’arrêtaient pour donner au conducteur de la place pour passer, la voiture a perdu sa traction et a continué vers le bord de la falaise avant de partir en tête-à-queue.

“La prochaine chose que nous savons, nous tombions”, a déclaré Fields, ajoutant qu’elle se souvenait avoir dit le nom de son petit ami alors qu’ils s’approchaient du bord: “Je ne pouvais toujours pas m’enregistrer dans ma tête.”

Elle a dit qu’elle était sous le choc après leur passage, mais Zelada, 24 ans, n’arrêtait pas de dire : « Ça va, ça va, ça va », jusqu’à environ la moitié du chemin, quand il s’est dit : « C’est C’est comme ça que ça va finir.

Mais après que la voiture a atterri – à l’envers et sur le sol de Monkey Canyon – ils étaient miraculeusement vivants.

Ils ont rapidement débouclé leurs ceintures de sécurité, ont rampé hors du véhicule et se sont vérifiés pour des blessures ou des objets saillants, mais n’ont rien trouvé, juste quelques petites coupures et ecchymoses.

“La première chose que j’ai dite a été:” Cela ne s’est pas produit “”, a déclaré Fields. “J’étais incrédule tout le temps.”

Il était environ 14 heures, il faisait environ 40 degrés (4 degrés Celsius) à l’extérieur et le couple se trouvait à des centaines de mètres sous l’autoroute. Ils ont vérifié la voiture pour leurs téléphones mais ils étaient partis. Heureusement, Zelada a rapidement trouvé l’iPhone 14 de Fields à environ dix mètres en haut de la colline. Il a été brisé et – comme ils s’y attendaient – n’a pas eu de réception.

“Quiconque monte sur la crête d’Angeles sait déjà qu’il n’y a pas de service là-haut. C’est très éloigné”, a déclaré Fields.

Mais un message était quand même apparu sur le téléphone, disant qu’un accident avait été détecté et qu’il fallait glisser pour contacter les services d’urgence. Bien que l’écran ait semblé que le téléphone “avait pris une balle”, il était encore en assez bon état pour envoyer des SMS, ce que Fields lui a attribué d’avoir un protecteur d’écran.

Ils ont commencé à envoyer des SMS au fournisseur de services d’urgence, expliquant ce qui s’était passé et disant qu’ils avaient besoin d’aide. La personne à l’autre bout leur demanderait de marcher dans une certaine direction ou de tenir leur téléphone dans une certaine direction, afin d’aider leurs messages et les informations de localisation à passer.

En moins de 30 minutes, ils ont été transportés par avion hors du canyon.

Le message qui est apparu sur l’iPhone faisait partie du nouveau SOS d’urgence par satellite fonctionnalité, qui dispose d’un logiciel de détection de collision et de détection de chute et utilise des satellites pour contacter les services d’urgence lorsqu’un iPhone est hors de portée. La fonctionnalité connecte l’utilisateur de l’iPhone à un centre d’appel d’urgence, qui peut collecter des informations et avertir les services de secours.

La fonctionnalité, dont Fields ne savait même pas qu’elle se trouvait sur l’iPhone qu’elle venait tout juste d’acquérir, lancé à la mi-novembre. Il est actuellement sur les appareils iPhone 14 et iPhone 14 Pro exécutant iOS 16.1 ou une version ultérieure et est disponible aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni.

Le SOS d’urgence par satellite permet également aux utilisateurs de partager leur position avec leurs amis et leur famille s’ils souhaitent s’enregistrer tout en voyageant hors réseau. Il est également gratuit pendant deux ans après la première activation d’un iPhone 14, selon Pomme.

“Si nous n’avions pas trouvé mon téléphone ou si personne ne savait que nous étions là-bas, cela aurait pu être bien pire”, a déclaré Fields.

Le département du shérif du comté de Los Angeles, le service d’incendie du comté de Los Angeles, les unités de patrouille et le sauvetage aérien sont tous intervenus sur les lieux après avoir été contactés par le centre de service d’urgence, a déclaré le sergent LASD John Gilbert dans un communiqué fourni à Insider.

Fields a déclaré qu’elle était encore secouée et hyperventilée lorsque les sauveteurs sont arrivés sur les lieux, et un pompier a tenté de lui remonter le moral en disant: “Souriez, vous êtes en vie.”

Véhicule 250 pieds sur le côté, Monkey Canyon, Angeles Forest. #Los Angeles Sheriff’s Department Air Rescue 5 sur place pour effectuer le sauvetage. Les médecins tactiques du LASD SEB ont déployé et hissé 2 victimes hors du canyon. Transporté par avion dans un centre de traumatologie. Sauver des vies priorité 1. pic.twitter.com/uRS2qlKHWu – SEB (@SEBLASD) 14 décembre 2022

Alors même qu’elle était soulevée du canyon et montée dans un hélicoptère, son cerveau était toujours en train de traiter ce qui s’était passé. Et bien qu’elle ait le vertige, tout ce dont elle se souvenait avoir pensé était : “Dieu merci, nous y allons, nous quittons ça.”

Photos et vidéos partagé par LASD a montré le véhicule tel qu’il a été repéré depuis l’hélicoptère ainsi que le moment où le couple a été sorti du canyon.

Le couple a été transporté à l’hôpital et évalué, mais était de retour à la maison avec son chien plus tard dans la nuit. Ils ont tous les deux eu des maux de tête et des douleurs au cou, et Zelada a peut-être une commotion cérébrale, mais elle a dit qu’elle était reconnaissante d’avoir traversé l’épreuve relativement indemne.

Fields a déclaré qu’il lui faudrait plus de temps pour comprendre ce qui s’était passé, mais que l’expérience de mort imminente lui avait rappelé que “la vie continue”.

« Les questions que je me suis posées sont : quelle est la raison pour laquelle je suis encore ici ? Quel était le but ? Quel est le but de Dieu pour que je continue ?