Un couple américain à la retraite trouve une faille mathématique dans les loteries et gagne 26 millions de dollars

Nous rêvons toujours de gagner une loterie valant des millions et de vivre le reste de notre vie comme un royal, mais souvent, la chance n’est pas de notre côté. Mais ce n’était pas le cas avec ce couple des États-Unis qui a gagné environ 26 millions de dollars dans divers jeux de loterie d’État à plusieurs reprises. Leur histoire qui a gagné en popularité est maintenant reprise dans un film hollywoodien, Jerry And Marge Go Large.

Selon LA Times, le couple réel Jerry et Marge Selbee du Michigan, aux États-Unis, a utilisé le montant gagnant pour rénover leur maison. Ils ont également contribué à l’éducation de leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Jerry Selbee, qui a maintenant plus de 80 ans, a travaillé toute sa carrière comme analyste de matériaux dans une usine céréalière de Kellogg. L’homme à la retraite est également connu pour être bon avec les chiffres.

En 2003, Selbee a acheté son premier billet de loterie d’État à un jeu appelé Winfall. Comme il a trouvé une faille mathématique, il était sûr qu’il gagnerait. “J’ai regardé les cotes, j’ai regardé ce que serait le gain et j’ai fait une analyse risque-récompense. Il m’a fallu moins de deux minutes pour comprendre que ce jeu pouvait être rentable », a-t-il déclaré à la maison d’édition.

S’adressant au NY Post, Jerry a déclaré que cela leur donnait quelque chose à faire toutes les six semaines environ, ce qui était complètement différent. “Étant à la retraite, vous ne pouvez pas faire beaucoup de camping, ramasser des cailloux, ce qui était notre passe-temps, et des choses comme ça”, a-t-il ajouté.

Jerry a continué et a dit qu’il lui avait fallu plusieurs tentatives pour trouver la faille dans le jeu. Il a dit que lors de la première pièce, il était parti pour 2 200 $ (environ Rs 1,75 lakh) et en avait perdu 50 $ (environ Rs 4 000). Puis, pour la deuxième fois, il est allé chercher 3 600 $ (environ Rs 2,86 lakh) et a remporté 6 300 $ (Rs 5,01 lakh). Dans le troisième jeu, M. Selbee est allé chercher un plus grand nombre de 8 000 $ (Rs 6,36 lakh) et il a récupéré 15 700 $ (Rs 12,49 lakh).

Jerry et Marge ont alors rapidement commencé à jouer au jeu pour des centaines et des milliers de dollars. Le couple avait l’habitude de faire de petits voyages du Michigan au Massachusetts et visitait délibérément de petites villes pour garder un profil bas, a rapporté le NY Post.

Le couple a joué le dernier Winfall en 2012, après quoi le jeu a été interrompu.

