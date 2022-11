Un couple américain a conduit 2 heures pour adopter un chat “déprimé” nommé Fishtopher après qu’un tweet à son sujet soit devenu viral

Fishtopher le chat “déprimé” est devenu viral après qu’un utilisateur de Twitter a partagé des captures d’écran de son profil Petfinder.

Un couple de Baltimore a déclaré à Insider qu’ils avaient conduit deux heures et attendu dans le froid pour l’adopter.

Maintenant, ils utilisent sa popularité sur les réseaux sociaux pour attirer l’attention sur d’autres animaux de refuge.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Le voyage de Fishtopher le chat vers sa nouvelle maison a commencé par un tweet.

Jeudi, l’utilisateur de Twitter @MollyClarke a partagé une capture d’écran d’une annonce Petfinder de Centre d’adoption d’animaux de compagnie Homeward Bound à Blackwood, New Jersey. La liste comportait une photo d’un gros chat décrit comme “très triste et déprimé” et “mal en point” au refuge.

Le tweet a explosé pendant Thanksgiving, avec 168 000 likes et plus de 21 000 retweets dimanche. Les utilisateurs des médias sociaux ont répondu avec des encouragements et des photos de leurs propres chats de sauvetage, espérant que quelqu’un adopterait Fishtopher.

L’une des personnes qui a vu le félin abattu en ligne était Laura Folts, une jeune de 22 ans vivant à Baltimore, dans le Maryland. Folts a déclaré à Insider qu’elle et son petit ami, Tanner Callahan, 24 ans, avaient déjà parlé d’adopter un animal de compagnie, alors elle lui a envoyé le tweet en plaisantant sur un coup de tête. Elle ne le savait pas, Callahan a soumis une demande – et a rapidement reçu une réponse du refuge.

Le couple a conduit de Baltimore à Blackwood samedi, partant vers 8 heures du matin et arrivant à Homeward Bound vers 10 heures, une heure avant l’ouverture du centre. Folts savait que d’autres viendraient rencontrer Fishtopher, alors ils ont attendu dans le froid pour être en première ligne. Leurs efforts ont payé.

“Je pense que beaucoup de gens sont venus pour le voir. Et parmi le groupe des 10 premières personnes qui étaient là à l’ouverture, environ huit ou neuf d’entre eux étaient là pour voir Fishtopher. Et donc ils ont tous pu le caresser, ” dit-elle. “Mais nous avons été les plus chanceux de le ramener à la maison.”

Folts et Callahan ont déclaré que Homeward Bound leur avait dit qu’ils avaient reçu des centaines de demandes de renseignements sur Fishtopher, dont certaines voyageaient de Californie et des Émirats arabes unis.

Après un trajet en voiture souligné par un arrêt au stand pour de la nourriture pour chat et des câlins, Fishtopher a emménagé dans la maison de Callahan. Le couple dit que même s’il s’est créé quelques cachettes, il s’adapte bien à son nouvel espace.

Fishtopher a été testé positif au virus de l’immunodéficience féline selon le couple, que le Cornell Feline Health Center décrit comme une maladie courante qui attaque le système immunitaire du chat. Selon le centre, le FIV affecte entre 2,5 et 5 % des chats par ailleurs en bonne santé en Amérique du Nord.

Malgré son échec de santé, les nouveaux propriétaires de Fishtopher disent que c’est un animal chaleureux et affectueux qui aime les gens.

— avare de chaleur ?? (@honkinn) 26 novembre 2022

Folts a commencé à documenter la nouvelle vie du chat avec des photos personnelles Gazouillementet en plus, a créé un Twitter et Instagram compte à son nom. Les deux comptes de médias sociaux de Fisthtopher comptaient déjà plus de 13 000 abonnés dimanche, ce qui, selon Folts, l’a choquée.

“C’est vraiment réconfortant de voir comment beaucoup de gens se disent : ‘On peut dire à quel point il est plus heureux'”, a-t-elle déclaré.

Maintenant que Fishtopher a une plate-forme, Folts et Callahan disent qu’ils veulent attirer l’attention sur d’autres animaux dans le besoin. Folts retweete fréquemment des photos et des listes d’animaux de refuge, et elle a dit qu’elle espère que les personnes qui ont suivi Fishtopher – et lui ont acheté des articles à partir d’une petite liste de souhaits – le remarqueront.

“J’espère vraiment que les gens garderont la même énergie pour les autres chats simplement parce qu’il est très unique dans son apparence”, a-t-elle déclaré. “Mais il y a aussi d’autres chats qui sont tout aussi uniques et spéciaux qui ont besoin d’un foyer et aussi d’argent… Les gens voulaient nous envoyer de l’argent pour de la nourriture ou simplement nous donner de l’argent parce que nous l’avons adopté. Et je me dis juste, ‘Non, Ne le faites pas. Donnez-le à d’autres chats qui n’ont pas de maison en ce moment.'”

La directrice exécutive de Homeward Bound, Lysa Boston, a déclaré à Insider que le centre était actuellement en surcapacité et elle espère que d’autres seront inspirés par l’histoire de Fishtopher.

“Nous sommes ravis de toute l’attention qu’il a reçue et espérons que cela fera comprendre aux gens que nous avons tant de chats et de chiens merveilleux à adopter qui sont si souvent négligés”, a-t-elle déclaré.