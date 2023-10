Un couple allemand s’est marié dans un McDonald’s du Michigan, pour une raison quelconque | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Trois, c’est une foule.

Félicitations à Mike et Kathi Haller, un couple nouvellement marié de Munich, en Allemagne, qui a célébré leur mariage dans… un restaurant McDonald’s à Croswell, une petite ville de la région de Thumb dans le Michigan.

Le couple et leurs 23 invités, dont la plupart venaient d’Allemagne, se sont arrêtés au McDonald’s entre leur cérémonie de mariage et la réception de dimanche.

Les jeunes mariés, arrivés au restaurant dans une Ford Mustang de marque Mickey D’s, ont célébré leur amour en partageant un cheeseburger, des frites, des McNuggets et du Coca-Cola, et ont même été rejoints par la mascotte de la chaîne de restauration rapide, Grimace. Le couple et leurs invités ont également reçu un tas de cadeaux McDonald’s.

Selon un communiqué de presse, les Haller sont des voyageurs du monde et des « méga fans de McDonald’s » qui sont arrivés pour la première fois dans la région de Croswell, près du lac Huron, en 2016, alors qu’ils communiquaient avec un ami de la famille qui habite à proximité.

Le couple voulait avoir le jour de mariage ultime « aux États-Unis », selon le communiqué.

« Nous adorons McDonald’s. Je pense que c’est clair », a déclaré Mike Haller. « Chaque pays que nous visitons a son propre hamburger ou son propre repas, nous aimons donc tout essayer. Nous sommes allés chez McDonald’s au Japon, en Israël, en Italie et dans toute l’Europe et c’est toujours amusant parce que vous avez votre repas standard qui vous semble toujours chez vous, où que vous soyez.

« Le simple fait d’avoir l’opportunité de faire quelque chose de différent pour ces gens d’une autre partie du monde, c’est tout simplement sain », a déclaré Brian Dickendesher, propriétaire-exploitant du magasin McDonald’s. « Faire en sorte que nos clients voient tout ce que nous sommes prêts à faire pour n’importe qui, c’est bon pour McDonald’s et bon pour notre communauté. Nous ne prenons pas à la légère toute opportunité de faire des choses comme celle-ci.

Le couple prévoit de poursuivre leur lune de miel sur la route aux États-Unis, avec notamment une escale à Washington, DC.

« Je pense que lorsque quelqu’un me demande quelle est ma partie préférée du mariage, l’une des premières choses qui vient à l’esprit est McDonald’s », a déclaré Kathi. « L’expérience que nous avons vécue là-bas était tellement unique et spéciale. La prochaine fois que je serai dans un McDonald’s, j’aurai ces souvenirs avec moi.

Personnellement, nous pensons que l’idée que les Allemands fassent la fête en mangeant des hamburgers McDonald’s est… oh, peu importe, nous n’allons pas beurk le miam de quelqu’un. Félicitations Mike et Kathi Haller pour votre mariage « Pure Michigan ».

