Un couple âgé de Hong Kong arrêté pour le meurtre de sa fille de 47 ans en phase terminale

Les parents feraient n’importe quoi pour offrir à leurs enfants une vie heureuse et facile. Leur confort est la priorité absolue des parents. Chaque parent gagne pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais les parents peuvent-ils tuer leurs enfants dans n’importe quel scénario, peu importe jusqu’où ils sont poussés ? Certains incidents pointent vers l’idée que les gens peuvent le faire. La police de Hong Kong a arrêté un couple âgé en lien avec le meurtre présumé de leur fille de 47 ans en phase terminale à Wong Tai Sin, Hong Kong.

Le personnel d’urgence a été envoyé dimanche matin dans un appartement de la maison Lok Shun au domaine de Tsz Lok après qu’une femme de 74 ans a appelé la police et a avoué avoir attaqué sa fille avec un marteau.

La victime a été retrouvée inconsciente dans le salon de l’appartement et a été transportée d’urgence à l’hôpital Kwong Wah. Cependant, elle a été déclarée morte plus tard.

Le commandant adjoint de la police du district, Lau Ka-ho, a déclaré que des taches de sang avaient été trouvées dans une pièce supposée être celle de la victime de 47 ans et dans des toilettes à côté. Le salon était également plein de taches de sang et on a découvert que la femme avait des blessures au cou et au front, apparemment dues à l’impact d’objets durs.

Le couple, âgé de 70 ans, a été interpellé sur place. Lau a révélé que la victime avait des problèmes de mobilité et souffrait d’une maladie en phase terminale depuis au moins cinq ans. En raison de sa maladie, elle était fortement dépendante de ses parents. Le père est connu pour avoir environ 78 ans.

Les policiers ont saisi un marteau et des vêtements dans l’appartement pour complément d’enquête. Dans un autre incident familial tragique, un homme aurait attaqué son père de 89 ans avec un couteau et mis le feu à leur appartement. L’incident s’est produit le 1er décembre à Wan Chai, Hong Kong. Tous deux sont morts dans l’incendie.

