Un couple afghan dit que le soldat qui les a aidés à évacuer a enlevé leur bébé. Il dit que c’était une adoption légale.

Un couple afghan poursuit le Marine Major Joshua Mast et sa femme, Stephanie Mast.

Le couple a allégué que les Mast se livraient à un stratagème frauduleux pour enlever illégalement leur bébé.

Les Mast ont nié les accusations et déclaré que leur adoption du bébé était légale.

Un couple d’Afghanistan qui a été évacué aux États-Unis en tant que réfugiés l’année dernière a accusé un marine d’avoir enlevé leur bébé peu de temps après leur arrivée, selon une plainte déposée le mois dernier devant un tribunal fédéral.

Le couple, identifié comme Jane et John Doe, a accusé le major Joshua Mast et sa femme, Stephanie Mast, de complot, de fraude et de faux emprisonnement liés à ce qu’ils décrivent comme l’enlèvement illégal de l’enfant, identifié comme Baby Doe. Le procès et les accusations ont d’abord été rapportés par le Presse associée jeudi.

La procès dit que la famille de Baby Doe, y compris ses parents et ses cinq frères et sœurs, a été tuée en septembre 2019 lors d’une opération militaire spéciale américaine dans la campagne afghane. Baby Doe, âgée de deux mois à l’époque, a été grièvement blessée mais a survécu et a été transportée dans un hôpital militaire.

Joshua Mast, alors capitaine du Corps des Marines en poste en Afghanistan, “a frauduleusement obtenu une ordonnance de garde” pour l’enfant devant un tribunal de Virginie, selon le procès. Cependant, le gouvernement américain n’a pris aucune mesure pour libérer Baby Doe to the Masts. Un responsable anonyme du département d’État a déclaré à AP qu’ils étaient convaincus que le bébé appartenait à l’Afghanistan, pas aux États-Unis, et que sous loi humanitaire internationale ils devaient essayer de retrouver son plus proche parent.

Les responsables ont exprimé ces opinions environ six semaines après le sauvetage du bébé lors d’une réunion à l’ambassade des États-Unis à Kaboul à laquelle ont participé la Croix-Rouge, des responsables afghans et l’armée américaine, dont Mast, a rapporté AP.

Alors que Mast poursuivait ses efforts pour adopter le bébé, qui était toujours en Afghanistan, sa famille a finalement été retrouvée. Le bébé a été remis à son cousin germain, identifié dans la poursuite comme étant John Doe, et à sa femme, Jane Doe, qui en a assumé la tutelle légale.

Les Masts ont également tenté de faire appel au bureau du vice-président Mike Pence pour que le bébé soit amené aux États-Unis, a rapporté AP, et ont même tenté de contacter le président Donald Trump via Mick Mulvaney, qui servait à l’époque de la Maison Blanche. chef d’équipe.

Les Mast ont finalement contacté John et Jane Doe, et leur avocat a dit au couple que le Marine voulait s’assurer que le bébé reçoive les soins médicaux dont il avait besoin, mais n’a pas révélé leur véritable intention d’adopter le bébé, selon le procès. Le couple a affirmé que les Mast avaient communiqué avec eux pendant plus d’un an.

En août 2021, le même mois Les forces américaines se sont retirées chaotiquement d’AfghanistanJohn et Jane Doe se sont rendus aux États-Unis avec Baby Doe dans le but d’obtenir ses soins médicaux, selon le procès, “seulement pour que Joshua et Stephanie Mast l’arrachent aux seuls parents qu’elle avait connus pendant la majeure partie de sa vie.”

John et Jane Doe ont déclaré à AP que les mâts avaient aidé à coordonner leur voyage aux États-Unis. Lorsqu’ils sont arrivés à un aéroport de Washington, DC, ils ont été choqués de voir Mast produire un passeport afghan pour le bébé – avec son propre nom de famille imprimé sur le document, a rapporté l’AP.

Les avocats de John et Jane Doe and the Masts n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.

The Masts, qui a déposé la semaine dernière une requête en rejet de l’action en justiceont nié les accusations et ont insisté sur le fait que leur adoption de Baby Doe était légale.

“Joshua et Stephanie Mast n’ont rien fait d’autre que veiller à ce qu’elle reçoive les soins médicaux dont elle a besoin, au prix de grands frais et sacrifices personnels, et lui fournir un foyer aimant”, indique la motion.

Les Masts ont également allégué dans des e-mails adressés à des responsables militaires consultés par AP que la famille du bébé n’avait pas été tuée à la suite d’une opération militaire spéciale mais plutôt d’un attentat suicide, accusant sa famille d’être des terroristes, une accusation que John et Jane Doe ont niée. Les Mast ont également mis en doute si le couple était même lié au bébé, ce que le Croix Rougequi réunit des parents dans des zones de guerre et a identifié le couple comme le plus proche parent du bébé, a réfuté, a rapporté AP.

Les avocats du ministère de la Justice ont également contredit l’affirmation des Mast, décrivant leurs documents de garde obtenus en Virginie comme « illégaux », selon AP.

Le couple afghan a déclaré à AP qu’il était dévasté depuis la perte de Baby Doe. “En ce moment, nous ne sommes que des cadavres. Nos cœurs sont brisés. Nous n’avons aucun projet d’avenir sans elle. La nourriture n’a pas de goût et le sommeil ne nous donne pas de repos”, a déclaré Jane Doe au point de vente.

UN prospectus obtenu par AP a suggéré que les mâts ont partagé leur histoire lors d’un service religieux dans l’Ohio le 27 février 2022. Le service n’a pas été diffusé en ligne et le dépliant a donné peu de détails, mais a déclaré: “Des événements imprévus ont donné au couple une occasion inattendue de se lever et protégez la vie innocente. Venez entendre comment la main puissante de Dieu a permis une délivrance remarquable.