Un couple achète une maison à St. Charles pendant l’épisode “House Hunters” – Shaw Local

Habituellement, lorsque l’agent immobilier Anthony Erangey vend une maison, c’est une affaire assez discrète.

Mais il avait un large public mardi soir, lorsque sa vente d’une maison de St. Charles à un couple de Chicago a été diffusée sur “House Hunters” de HGTV, une série de télé-réalité qui emmène les téléspectateurs dans les coulisses alors que les individus, les couples et les familles apprennent ce qu’il faut chercher et décider si oui ou non une maison leur est destinée.

Au cours de l’épisode intitulé “Winding Down From the Windy City”, il a montré au couple trois maisons différentes à Saint-Charles. L’épisode a été diffusé mardi soir.

L’émission a marqué la première fois qu’Erangey participait à une émission HGTV.

“Je pense que c’est juste génial de montrer ce que nous faisons, car notre travail consiste à aider les gens”, a-t-il déclaré. “L’épisode a montré comment nous les avons aidés à faire ce grand pas.”

Le couple s’installe dans une maison de style colonel géorgien avec un garage pour trois voitures, qui était la troisième maison qu’Erangey a montrée au couple pendant l’épisode. La maison est située à 10 minutes du centre-ville de la ville, a-t-il précisé.

Bien que l’épisode ne soit diffusé que cette semaine, il a été filmé au cours de l’été. Erangey n’a pas été surpris que le couple ait choisi cette maison.

“Je pensais que c’était un bon choix pour eux”, a-t-il déclaré. « Elle cherchait vraiment une immense cour et une maison à deux étages. Et cela vient vraiment de cocher toutes les cases. Le quartier est fantastique. Nous avons rencontré beaucoup de voisins lors de l’inspection de la maison, etc. Je pense qu’ils conviennent parfaitement à la communauté.

Le couple est tombé amoureux de Saint-Charles.

“Ils ont vraiment adoré le centre-ville de St. Charles”, a déclaré Erangey. « Ça leur a vraiment parlé. C’est une grande communauté juste sur la rivière Fox. Cela les a vraiment attirés.

Le centre-ville de la ville et la rivière Fox sont présentés au cours de l’épisode.

Erangey et sa femme vivent à Elmhurst et il y travaille également. Il a grandi à Chicago.

Il travaille pour Baird & Warner.

“HGTV m’a en fait tendu la main, ce qui était un tel honneur et privilège”, a-t-il déclaré. “Un agent de casting m’a contacté sur LinkedIn.”