Un couple abasourdi après avoir accidentellement reçu un sac à emporter rempli de milliers de dollars en CASH chez McDonald’s

UN COUPLE a été stupéfait après avoir accidentellement reçu un sac à emporter rempli de milliers de dollars en espèces chez McDonald’s.

Greg et Stacye Terry étaient en visite de routine dans leur McDonald’s local lorsqu’ils ont fait la découverte surprise.

Greg et Stacye Terry ont eu la peur de leur vie lors d’une course de routine vers leur McDonald’s local Crédit : Nouvelles de Channel5

Ils ont découvert un sac plein d’argent dans leur McDonald’s à emporter Crédit : Nouvelles de Channel5

L’argent était les recettes du restaurant, qui était destiné à la banque Crédit : Nouvelles de Channel5

Le couple, originaire du Tennessee, aux États-Unis, a commandé un petit-déjeuner et a reçu un sac de marchandises qu’ils pensaient être de la nourriture.

Au lieu de cela, on leur a donné la recette du restaurant, qui devait être encaissée à la banque.

Le couple attentionné a rendu l’argent une fois qu’il a découvert qu’il appartenait à McDonalds.

Stacye a déclaré à NewsChannel5 : “Mon mari a ouvert le sac et a découvert l’argent à l’intérieur.

“Il a dit:” Vous n’allez pas le croire. Effectivement, c’était leur argent de dépôt bancaire.”

Stacye a déclaré qu’à la seconde où ils ont découvert qu’il s’agissait d’un dépôt, sa “première chose a été de monter dans le camion et de le reprendre”.

“Il n’y a pas d’autre moyen de l’avoir. Je ne pourrais jamais vivre avec moi-même”, a-t-elle ajouté.

Un employé de McDonald’s a finalement rencontré le couple et a reçu l’argent.

Le propriétaire du restaurant a déclaré: “Nous sommes reconnaissants pour ce client et les mesures qu’il a prises après avoir réalisé notre erreur.

“Nous cherchons à savoir pourquoi cette erreur s’est produite, mais ce qui est le plus important pour nous, c’est de savoir que nous faisons partie d’une communauté avec les valeurs qui ont été mises en évidence par les actions de cette personne.”

Pendant ce temps, une femme de Jackson, en Géorgie, a été tentée de garder l’argent qu’elle a trouvé dans son sac à emporter KFC.

JoAnne Oliver a été stupéfaite quand, après avoir récupéré son déjeuner, elle a découvert 543 $ dans son sandwich au poulet.

Elle se dirigeait vers le service au volant du KFC local pendant sa pause déjeuner avant de se remettre au travail.

Après être retournée au bureau pour prendre son repas, la grand-mère a été stupéfaite lorsqu’elle a découvert une pile d’argent sous son sandwich.

Bien qu’elle soit très endettée, elle savait qu’elle ne pouvait pas garder l’argent et a alerté les autorités.

Elle a déclaré à WSB-TV: “J’ai commencé à le compter et quand je suis arrivé à 500 $, je me suis arrêté et je l’ai simplement remis dans l’enveloppe, j’ai fermé l’enveloppe, remis le sandwich comme je l’ai eu et je l’ai juste glissé sur le côté jusqu’à ce que le l’officier est arrivé ici.

JoAnne – dont le réservoir de carburant était presque vide à l’époque – a plaisanté en disant qu’elle était tentée d’aller faire du shopping.

Elle a ajouté: “Pendant une seconde. Nous avons pensé à faire du shopping. J’ai dit que j’aurais dû garder un 20 parce que je suis assis sur E.

« Si vous ne faites pas ce qu’il faut, cela vous reviendra.

« Je veux dire, ce n’était pas le mien. Je n’avais pas besoin de le garder. J’aurai le mien à l’avenir.

“Ça reviendra double.”

Suite à une enquête, la police de Jackson a déclaré que la caution quotidienne de la chaîne de restauration rapide avait été placée par erreur dans le sac de JoAnne.