Un couple a repéré une romance sur Moving Bike à Ajmer; Cas enregistré

Une vidéo d’un homme se livrant à un PDA avec son amant alors qu’il faisait du vélo à Ajmer au Rajasthan est devenue virale. Les deux peuvent être vus assis face à face alors que le deux-roues est toujours en mouvement. On voit l’homme faire du vélo, tandis que la femme est assise devant lui, le serrant dans ses bras. La vidéo a été capturée par des personnes dans les véhicules derrière. “Aashiqui sur le vélo sur la route Pushkar d’Ajmer”, a lu la légende postée avec la vidéo.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Peu de temps après la diffusion de la vidéo en ligne, le poste de police Christian Ganj d’Ajmer aurait enregistré une plainte contre le motard et saisi le vélo vu dans le clip. L’officier de station Karan Singh Khangarot a déclaré à India Today que la police avait été alertée par une vidéo d’un couple effectuant une cascade sur un vélo en mouvement. Suite à cela, sur ordre de hauts fonctionnaires, une recherche du cavalier, Sahil, a été menée. Sahil vit sur Fay Sagar Road à Ajmer. Il reconnut la femme qui roulait à côté de lui sur le vélo.

Selon certaines informations, le couple a été convoqué et interrogé au poste de police de Christian Ganj. La police a déposé une plainte en vertu des articles 336 du CPI (mise en danger de la vie), 279 (acte de négligence) et 294 (actes obscènes dans des lieux publics).

Auparavant, dans un cas similaire, une vidéo de Lucknow montrant deux personnes se serrant dans les bras tout en conduisant un scooter dans le quartier bondé de Hazratganj est devenue virale. Avec la vidéo, la légende disait : « Dans le quartier le plus fréquenté de Lucknow, Hazratganj, deux jeunes ont été vus à vélo pendant la Semaine de la sécurité routière ».

Selon la police, des agents ont utilisé des images de vidéosurveillance pour suivre, retrouver et arrêter une personne nommée Vickey Sharma pour avoir «conduit un scooter de manière inappropriée» dans la région de Hazratganj. L’homme a été arrêté en vertu des articles 294 (acte obscène) et 279 (éruption cutanée). conduite) de l’IPC. La police a déclaré que la fille dans la vidéo était mineure et qu’aucune mesure n’a donc été prise contre elle.

Avant leur arrestation, la police a déclaré que le couple ferait face à des conséquences juridiques pour avoir enfreint la loi sur les véhicules à moteur et répandu l’obscénité. Rajesh Srivastava, commissaire adjoint supplémentaire de la police centrale (ADCP) avait précédemment soupçonné que le couple vu dans la vidéo n’est pas un garçon et une fille comme il apparaît, mais deux filles.

