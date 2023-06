Un couple a quitté son emploi, a «tout vendu» pour acheter un terrain de camping de 1,6 million de dollars

En 2016, Mark Lemoine est rentré du travail et a dit à sa femme Karla Lemoine qu’il voulait quitter son emploi et acheter un terrain de camping. Il y avait beaucoup en jeu : Mark gagnait 200 000 $ par an en travaillant pour le gouvernement de l’État du Michigan, et Karla était une mère au foyer. Deux de leurs quatre enfants étaient au collège. Tous deux étaient des campeurs de longue date, mais ils n’avaient jamais possédé d’entreprise. Influencée par la promesse d’aventure, Karla a accepté. En six mois, ils ont trouvé un site franchisé Kampgrounds of America à vendre à Benton Harbor, Michigan, une ville lacustre rurale nichée entre Grand Rapids et Chicago. Les Lemoine ont mis leur maison sur le marché, ont retiré toutes leurs économies et « ont vendu tout ce que nous possédions pour acheter le terrain de camping » pour 1,6 million de dollars, dit Mark.

Mark et Karla Lemoine ont vendu leur maison, leur voiture et plus encore pour acheter un terrain de camping à Benton Harbor, dans le Michigan. Devin Lieberman

Ce n’était pas leur seule dépense : depuis l’achat du terrain de camping, ils ont dépensé 1,5 million de dollars supplémentaires en rénovations et les coûts d’entretien annuels peuvent atteindre 700 000 $ par an, selon des documents examinés par CNBC Make It. Tous ces investissements portent leurs fruits. Le terrain de camping vaut maintenant 6 millions de dollars, selon une récente évaluation de Kampgrounds of America. Il a rapporté 1,2 million de dollars de revenus l’année dernière, suffisamment pour que les Lemoines se versent un salaire combiné de 150 000 $. Ils sont encore à 50 000 $ de moins que le revenu annuel de leur ménage précédent, mais disent qu’ils prévoient de continuer à gérer le terrain de camping pour une raison simple : ils sont plus heureux. « Nous avons vu l’usure de travailler pour les entreprises américaines sur Mark et sur notre dynamique familiale », dit Karla. « Maintenant, en tant que propriétaires de notre entreprise, nous sommes les patrons. Nous créons et gérons le stress. Pour nous, c’est un mode de vie plus sain. » Voici comment ils gèrent leurs finances maintenant, et celles du terrain de camping.

Utiliser toutes ses ressources

Lorsque Mark et Karla ont décidé pour la première fois d’acheter le terrain de camping – officiellement appelé Coloma / St. Joseph KOA Holiday site – ils étaient à cinq ans du remboursement de leur maison à Rockford, Michigan. Cela signifiait qu’ils devaient faire preuve de créativité pour trouver leurs 1,6 million de dollars. Ils ont vendu leur voiture et ont gagné 1 500 $ en vendant leurs affaires dans une vente de garage. Ils ont retiré 20 000 $ de leurs économies personnelles et de leurs Roth IRA, et 200 000 $ de leurs 401(k)s. Ils ont vendu leur maison pour 180 000 dollars supplémentaires et ont couvert le reste avec un prêt bancaire, disent-ils.

Les Lemoines ont dû faire preuve de créativité pour payer leur terrain de camping de rêve de 1,6 million de dollars. CNBC le faire

Après avoir vendu leur maison, les Lemoine ont déménagé avec deux de leurs enfants dans un appartement de quatre chambres au-dessus d’un des magasins généraux du terrain de camping. Il a fallu du temps à leurs enfants pour s’adapter, dit Karla, mais le couple savait que la décision réduirait éventuellement la pression sur leur famille. « Les gens pensent qu’un emploi stable, un salaire stable et un bon employeur sont la sécurité », dit Karla. « Mark a connu quelques réductions d’effectifs au cours de sa carrière, et je pense que nous venons de réaliser que vous ne pouvez pas toujours compter sur [those things]. Nous avons décidé de prendre en main notre propre avenir, notre propre destin. »

Ajout de sources de revenus non traditionnelles

Lorsque les Lemoines ont acheté le terrain de camping, il existait depuis 48 ans. Il était équipé de cabines et de zones désignées pour les tentes et le stationnement des camping-cars, mais presque tout devait être mis à jour. Ils ont immédiatement rénové les salles de bains et refait entièrement le magasin général. Ils ont construit un « café robuste », dit Mark, ajoutant une autre source de revenus qui a également permis aux campeurs de prendre une collation ou un café. La récompense n’a pas été immédiate. Au cours de leur première saison de camping, d’avril à octobre, le parc a rapporté 390 000 $. Ils ont remis presque chaque centime dans le camping.

Les Lemoines ont ajouté plusieurs améliorations au terrain de camping, y compris des tentes de glamping, pour générer des revenus. Devin Lieberman

La stratégie a fonctionné : les revenus annuels du terrain de camping ont augmenté. Alors en 2021, ils ont réessayé, en contractant une hypothèque de 300 000 $ pour ajouter cinq cabines de luxe. Les rénovations ont attiré plus d’affaires sur le terrain de camping, ainsi qu’une poussée à l’époque de la pandémie pour faire sortir les gens cet été-là, dit Mark. Le site a rapporté près d’un million de dollars de revenus en 2021, soit environ 150 000 dollars de plus qu’en 2020.

Changer leur façon de penser à l’argent