Un couple a perdu une entreprise de crème glacée de 40 millions de dollars : comment ils se reconstruisent

Pour Brian Smith et Jackie Cuscuna, cofondateurs d’Ample Hills Creamery, créer une entreprise de crème glacée a été un chemin semé d’embûches. Le duo mari et femme a commencé avec un chariot à glace avant d’ouvrir son premier magasin Ample Hills à Brooklyn, New York, en 2011. À son apogée, Ample Hills était évalué à 40 millions de dollarsavec 13 boutiques de scoop et une boutique en ligne qui expédiait des glaces dans tout le pays. Huit ans plus tard, le succès s’est envolé. En mars 2020, Smith et Cuscuna ont déposé le bilan. Six mois plus tard, ils ont déposé leur bilan personnel. En juin 2020, Ample Hills Creamery a été rachetée par Schmitt Industries, un fabricant de pièces de machines désireux de se lancer dans le secteur alimentaire, pour 1 million de dollars. Des décisions commerciales coûteuses et des faux pas stratégiques ont conduit Ample Hills à une hémorragie financière, alors même que ses ventes et sa popularité augmentaient. Le couple « a tout perdu », a déclaré Smith, 53 ans, à CNBC Make It. Mais un an plus tard, ils ont ouvert un nouveau glacier à Brooklyn appelé The Social. Et en juin, ils se sont associés à certains investisseurs pour racheter la marque Ample Hills pour seulement 150 000 $. Voici comment Smith et Cuscuna ont construit une entreprise de crème glacée de 40 millions de dollars, ont tout perdu lentement et ont rapidement recommencé à se reconstruire.

« Le véritable élan était justement cette joie »

Ouvrir un glacier était risqué. Cuscuna, 54 ans, a été enseignant pendant plus de 20 ans. Smith était un scénariste de Syfy qui a également produit et réalisé des livres audio. Mais lorsque Smith ne travaillait pas, il préparait des glaces pour sa famille et ses amis. « Le véritable élan était justement la joie que cela procure lorsque vous préparez de la glace et que vous la partagez avec les gens », a déclaré Smith. « Et je n’éprouvais pas vraiment le même sentiment de connexion et d’épanouissement en écrivant ces films de monstres. »

Brian Smith prépare de la glace. Zachary Vert

Voyant la passion de son mari, Cuscuna « a encouragé Brian à travailler à la création d’une boutique », dit-elle. Le duo a lancé son chariot à pousser en 2010, proposant des glaces de haute qualité aux saveurs « qui parleraient à l’intérieur de 7 ans d’un homme de 47 ans », explique Smith. L’année suivante, ils ont dépensé leurs économies de 225 000 $ pour ouvrir un magasin de scoop physique, vendant de la crème glacée avec des biscuits, des céréales et des chips pliés à l’intérieur. Ample Hills attirait « des files d’attente qui descendaient dans la rue pendant tout l’été », se souvient Cuscuna. Des célébrités, de Steven Spielberg à Oprah Winfrey, ont été ravies de leur glace. Le PDG de Disney, Bob Iger, les a invités à ouvrir une boutique à Walt Disney World à Orlando, en Floride. La popularité fut le début de leur chute.

Pas « assez d’argent pour passer l’hiver »

En 2014, Smith et Cuscuna ont trouvé une solution pour répondre à la forte demande. « Nous devions construire une usine », explique Smith. « Eh bien, avec le recul, nous avons pensé que nous devions construire une usine. » Ils ont levé 19 millions de dollars au cours de plusieurs cycles de financement en capital-risque, créant davantage d’emplacements et ouvrant leur usine géante – le « Taj Mahal » des usines de crème glacée, dit Smith – en 2018. L’année suivante, Ample Hills comptait 13 magasins, de New York. de la Californie à la Floride, et 10 millions de dollars de ventes annuelles. Les deux hommes ignoraient parfaitement les problèmes croissants. Leur usine surdimensionnée garantissait que l’offre dépassait toujours la demande, leurs ingrédients uniques obstruaient son équipement et ils dépensaient trop pour des pintes rectangulaires personnalisées – « quelques centaines de milliers de dollars » pour concevoir les conteneurs et environ 450 000 $ pour la machine nécessaire pour les remplir, dit Smith. La machine ne remplissait régulièrement pas assez ou trop les conteneurs, ce qui entraînait un gaspillage excessif de produit, ajoute-t-il. « Le directeur financier est venu nous voir et nous a dit qu’il ne pensait pas que nous aurions suffisamment d’argent pour passer l’hiver 2019 jusqu’en 2020 », explique Smith. « Nous avons immédiatement commencé à appeler nos investisseurs et leur avons dit : « Nous devons lever davantage d’argent ». Et leur réponse a été non. » Après qu’Ample Hills ait déclaré faillite et que le duo ait déposé son bilan personnel, le million de dollars provenant de la vente à Schmitt Industries est allé en grande partie directement aux créanciers. « Nous avions l’impression de laisser tomber nos enfants », dit Smith. « Nous avons laissé tomber la communauté. »

« Nous pouvons à nouveau nous concentrer sur la construction de la marque »

Après la faillite, Cuscuna a suivi un « cours pivot » pour les entrepreneurs souhaitant redémarrer. Là, elle a été présentée à un conseiller en affaires qui est finalement devenu l’investisseur du nouveau glacier du duo, The Social. Cette fois-ci, le couple ne compte qu’une « petite poignée » d’investisseurs connaissant le secteur alimentaire et « concentrés au laser » sur la rentabilité. Ils possèdent désormais 20 % de l’entreprise, sans qu’aucun individu ne détienne une participation majoritaire, dit Smith. Ils ont également cédé le rôle de PDG à Lisa Teach, membre du conseil d’administration de l’entreprise avec une expérience en coaching d’affaires et en enseignement de l’entrepreneuriat, selon son profil LinkedIn. Smith et Cuscuna supervisent les processus de marketing et de création.

Brian Smith et Jackie Cuscuna, co-fondateurs d’Ample Hills Creamery. Zachary Vert