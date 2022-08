Un coupeur de la Garde côtière américaine a refusé l’entrée dans le port des Îles Salomon, suscitant des inquiétudes quant à l’influence croissante de la Chine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un coupeur des garde-côtes américains effectuant des patrouilles dans le cadre d’une mission internationale dans l’océan Pacifique s’est vu refuser l’entrée dans un port des îles Salomon, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’influence croissante de la Chine dans la région.

Le cotre Oliver Henry participait à l’opération Island Chief surveillant les activités de pêche dans le Pacifique, qui s’est terminée vendredi, lorsqu’il a cherché à faire une escale prévue à Guadalcanal, aux Îles Salomon, pour faire le plein et se réapprovisionner, a déclaré le bureau des garde-côtes à Honolulu. .

Cependant, il n’y a eu aucune réponse du gouvernement des îles Salomon pour obtenir une autorisation diplomatique pour que le navire s’y arrête, de sorte que l’Oliver Henry s’est détourné vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont indiqué les garde-côtes.

De plus, il a été signalé qu’un navire britannique s’était également vu refuser l’entrée, mais la Royal Navy britannique n’a pas commenté directement ces informations.

Au cours de l’opération Island Chief, les États-Unis, l’Australie, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande ont fourni un soutien par le biais d’une surveillance aérienne et de surface pour les nations insulaires du Pacifique participant à l’opération, y compris les îles Salomon.

La Chine a tenté avec assurance d’étendre sa présence et son influence dans le Pacifique, et le Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh Sogavare, a alarmé certains voisins, les États-Unis et d’autres après avoir signé un nouveau pacte de sécurité avec la Chine.

Le pacte a fait craindre l’établissement d’une base navale chinoise à moins de 2 000 kilomètres (1 200 miles) de la côte nord-est de l’Australie. Une présence militaire chinoise aux îles Salomon la placerait non seulement aux portes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais aussi à proximité de Guam, le territoire américain qui abrite d’importantes bases militaires.

“La Chine gagne du terrain dans ses efforts pour dominer le Pacifique”, a tweeté l’ancien secrétaire adjoint du Département américain des anciens combattants, James Hutton, en réponse à la nouvelle.

“La Chine dirige maintenant les îles Salomon”, Gordon G. Chang, auteur de L’effondrement imminent de la Chine, publié sur Twitter.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Associated Press a contribué à ce rapport.