Un coupable inconnu a rempli un monument du quartier de Chicago connu sous le nom de « trou à rats ».

CHICAGO (AP) — Espèce de sale rat !

Dans une ville tristement célèbre pour son passé de gangsters, un coupable a rempli un monument du quartier nord de Chicago, affectueusement surnommé par les habitants le « trou à rats ».

L’indentation dans le trottoir de West Roscoe Street ressemble au contour d’un rat, avec ses griffes et tout. Il a été rapporté vendredi sur les réseaux sociaux que le « trou à rats » avait été rempli d’une substance ressemblant à du plâtre blanc.

Les responsables des transports, des rues et de l’assainissement ont déclaré au Chicago Tribune que la ville n’était pas à l’origine du remplissage – qui pourrait un jour faire partie de l’histoire ironique de Windy City, comme le coffre-fort d’Al Capone et une bobine de fausses excréments en bronze sur un fontaine destinée à rappeler aux gens de ramasser leurs crottes de chien.

Une femme qui ne voulait pas être identifiée en raison d’une éventuelle « rétribution » nettoie l’emblématique Chicago Rat Hole d’une substance de type plâtre dans le pâté de maisons 1900 de West Roscoe Street, dans le quartier de Roscoe Village, le vendredi 19 janvier 2024 à Chicago . (Tyler Pasciak LaRivière/Chicago Sun-Times via AP)

Les voisins se sont rassemblés vendredi après-midi à l’aide d’une brosse et d’eau pour nettoyer le trou peu profond du trottoir, lui redonnant ainsi sa place « pleine de rats » parmi les attractions emblématiques – voire étranges – de la ville.

Des hommages, notamment des fleurs en plastique, un cierge de prière, des petits jouets, un paquet de cigarettes et des pièces de monnaie, ornent ce qui aurait pu être la dernière demeure de « Lil Stucky » ou « Chimley », noms donnés par certains habitants du quartier à la créature qui autrefois Restez là, les bras écartés.

“Dans l’ensemble, les gens apprécient simplement que notre merveilleux bloc retienne l’attention, même si c’est pour regarder un trou à rats”, Jeff VanDam a déclaré au Chicago Sun-Times pour une histoire vendredi. “C’est un petit élément original d’un quartier où nous nous y habituons, nous nous en soucions et nous voulons le protéger.”

Winslow Dumaine, un résident de Chicago, a entendu parler du « trou à rats » par un ami et en a publié une photo plus tôt ce mois-ci sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. La photo a été vue plus de 5 millions de fois, a-t-il déclaré.

Certaines des offres sont laissées de côté pour l’emblématique Rat Hole de Chicago, dans le bloc 1900 de West Roscoe Street, dans le quartier de Roscoe Village, le vendredi 19 janvier 2024 à Chicago. (Tyler Pasciak LaRivière/Chicago Sun-Times via AP)

Les personnes vivant à proximité ont déclaré que l’empreinte était là depuis près de deux décennies et qu’elle avait été laissée par un écureuil, selon Dumaine.

“Je pense qu’en fin de compte, le trou à rat est une chose idiote, mais ce qui l’a rendu si viral, c’est le fait que des milliers et des milliers de personnes ont participé à une grande, douce et sincère blague.” Dumaine a déclaré à la Tribune.

“Chicago est fier de tout ce qui rend Chicago difficile, et peu importe à quel point Chicago déteste les rats, ils aiment les rats”, a-t-il ajouté. “Cela fait partie de notre culture.”