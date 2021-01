Un coup dur pour l’image démocratique troublée de l’Amérique

La réputation des États-Unis peut être ternie, mais son identification avec la défense mondiale de la démocratie reste singulière. Ainsi, lorsqu’une horde en colère, incitée par le président Trump lui-même, a été vue prendre le contrôle du Capitole, souillant ses chambres sacrées avec un mépris farouche alors que les législateurs se réunissaient pour certifier la victoire du président élu Joseph R. Biden Jr., la fragilité de la liberté se faisait sentir. palpable à Paris et dans le monde.

Et ainsi la présidence de Donald Trump se termine avec un dirigeant français obligé de déclarer sa foi dans la résilience de la démocratie américaine, une évolution remarquable. Le point plus large de M. Macron était assez clair: la foule de loyalistes de Trump à Washington tentant de perturber la transition pacifique du pouvoir américain constituait également une menace pour toutes les démocraties.

PARIS – La chorégraphie était inhabituelle: le président français Emmanuel Macron, debout devant les Stars and Stripes, déclarait en anglais: «Nous croyons en la force de nos démocraties. Nous croyons en la force de la démocratie américaine.

«Une idée universelle – celle de« une personne, une voix »- est sapée», a déclaré M. Macron dans une allocution qui a commencé en français et s’est terminée en anglais. C’était le «temple de la démocratie américaine» qui avait été attaqué.

Les institutions de la démocratie ont prévalu aux premières heures du matin suivant, mais les images du règne de la foule à Washington ont touché un nerf particulier dans les sociétés occidentales fracturées. Ils ont été confrontés à l’émergence d’un modèle autoritaire illibéral en Hongrie et en Pologne, et à la montée des forces politiques de droite de l’Italie vers l’Allemagne. Ils ont également été confrontés à la truculence de dirigeants comme le président russe Vladimir V. Poutine, qui a déclaré le libéralisme «obsolète», ou Xi Jinping, le plus haut dirigeant chinois, qui a offert au monde le modèle d’État de surveillance de son pays alors qu’il écrasait la manifestation démocratique. à Hong Kong.

«Pour les sociétés européennes, ce sont des images bouleversantes», a déclaré Jacques Rupnik, politologue. «Même si l’Amérique n’était plus le phare sur une colline, c’était toujours le pilier qui a soutenu la démocratie européenne et l’a étendue vers l’est après la guerre froide.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu’elle était «en colère et triste». Elle a blâmé sans équivoque M. Trump pour la prise d’assaut du Capitole qui a fait une femme morte. «Les doutes sur le résultat des élections ont été alimentés et ont créé l’atmosphère qui a rendu les événements de la nuit dernière possibles», a-t-elle déclaré.

Les Allemands, pour qui les États-Unis étaient le sauveur, le protecteur et le modèle démocratique libéral d’après-guerre, ont observé les tentatives de M. Trump de renverser le processus démocratique et l’état de droit avec une consternation particulière.