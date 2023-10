Un coup d’œil aux comptes WH indique que l’équipe Biden est sur le pilote automatique sourd – Twitchy

Le lundi suivant les horribles attentats terroristes en Israël au cours desquels, selon certaines informations, neuf Américains figuraient parmi les centaines de morts et encore plus d’Américains figuraient parmi les otages du Hamas et étaient menacés d’exécution, la Maison Blanche Biden a mis le cap avant midi. De plus, il n’y a eu aucun point de presse de Karine Jean-Pierre ou de John Kirby.

Aujourd’hui, le compte POTUS traite cela comme un autre jour normal.

Y a-t-il autre chose qui se passe dans le monde et que vous souhaiteriez commenter ? pic.twitter.com/7AFzxBaBAA – Le gars de l’informatique (@ITGuy1959) 9 octobre 2023

Non.

Au lieu de cela, le compte POTUS se concentre principalement sur un mot de trois lettres: EMPLOIS:

336 000 nouveaux emplois ont été ajoutés à notre économie en septembre. Cela représente 336 000 personnes de plus bénéficiant de la dignité et du respect qui accompagnent un emploi. pic.twitter.com/DIrBLNzKCO – Président Biden (@POTUS) 9 octobre 2023

L’Amérique est de nouveau en train de créer des emplois syndiqués bien rémunérés et d’exporter des produits fabriqués par les syndicats vers le reste du monde. – Président Biden (@POTUS) 9 octobre 2023

Il y a environ 24 heures, le compte POTUS mentionnait un appel de Biden avec Benjamin Netanyahu, mais c’est la dernière mention de ce qui se passe en Israël et aux alentours. Et bien sûr, aujourd’hui, la Maison Blanche a mis le cap dès le début.

Le compte rendu de la Maison Blanche le fait également :

Les frais indésirables peuvent atteindre des centaines de dollars pour les familles qui travaillent. Le président Biden continue d’appeler le Congrès à adopter la loi sur la prévention des frais indésirables afin de mettre fin aux frais injustes imposés par les hôtels, les compagnies aériennes, les sociétés de câble et d’Internet et les vendeurs de billets en ligne. – La Maison Blanche (@WhiteHouse) 9 octobre 2023

Sheesh. Ils ont leurs « priorités ».

L’occupant du Bureau Ovale est une honte. Un pique-nique hier soir, un couvercle à midi aujourd’hui et aucun commentaire sur les Américains assassinés, les Américains retenus en otages ou le Hamas qui menace de décapiter ces otages. Au lieu de cela, nous obtenons cela de son attaché de presse/stagiaire. #WeHaveNoPresident https://t.co/p6UxmwGqbu — Calvin ultra reconnaissant 🇺🇸🐶🏒 🎶 (@shoveitjack) 9 octobre 2023

Recommandé

Ce que fait le compte POTUS alors que les Américains sont retenus en otages et menacés d’exécution publique. Ils sont en pilote automatique. https://t.co/nk4v7D21P5 – Stephen L. Miller (@redsteeze) 9 octobre 2023

Ils ne font vraiment pas de gaffe. https://t.co/pOobvyweYr – John Jackson (@pvtjokerus) 9 octobre 2023

Si la Maison Blanche fait du GAF, elle a une façon étrange de le montrer.

Des Américains sont morts et ont été kidnappés à l’étranger. Vous êtes tellement sourd. https://t.co/VTKghnJf3M – Carla, fan de #Nats (@LibertyBelleCJL) 9 octobre 2023

La Maison Blanche de Biden a également fait cette annonce aujourd’hui :

La Maison Blanche annonce que le président sera de nouveau à Philadelphie vendredi pour un discours sur les bidénomiques. – Niels Lesniewski (@nielslesniewski) 9 octobre 2023

Nous serions surpris si le discours de Biden ne mettait pas à nouveau en garde contre les « extrémistes MAGA ».

« Oh, Dieu merci », les Américains sont actuellement retenus en otages par le Hamashttps://t.co/5wRriIgBxi –Dan Goldwasser (@dgoldwas) 9 octobre 2023

Droite!?

Désactivez les tweets programmés et faites une déclaration sur les 9 Américains tués et les innombrables autres retenus en otages. – Abigail Jackson 🇺🇸 (@abigailmarone) 9 octobre 2023

Une folie absolue. Des tweets programmés remplis de mensonges, alors que des Américains ont été assassinés et pris en otages en Israël. Et vous avez appelé un LID ?? C’est notre réalité maintenant. pic.twitter.com/4JF4Efeqae – Pam D (@soirchick) 9 octobre 2023

Nous ne sommes pas entre de bonnes mains.

***

