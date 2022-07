Un coup d’œil à l’intérieur de ce manoir de 32,5 millions de dollars dans le sud de la Californie

La maison à flanc de falaise de Blue Heron s’étend sur trois niveaux dans le quartier de La Jolla à San Diego. Héron bleu

Ce manoir nouvellement construit à flanc de falaise surplombant l’océan Pacifique dans le sud de la Californie est proposé avec un prix demandé ambitieux de 32,5 millions de dollars. C’est l’une des maisons les plus chères à vendre dans le comté de San Diego, et ce prix la met en lice pour battre un record local dans la pittoresque communauté balnéaire de La Jolla.

Vue depuis la piscine à débordement et le bain à remous surélevé. Héron bleu

Peut-être plus intéressant que son prix potentiellement record est le fait que la maison a été conçue et construite par le constructeur Blue Heron, basé à Las Vegas, qui conçoit et construit presque exclusivement des manoirs de luxe dans le désert de Mojave.

Le salon se fond parfaitement dans une terrasse extérieure. Héron bleu

“Je nous considérerais comme l’autorité et les experts de l’immobilier de luxe dans tout Las Vegas sans aucun doute”, a déclaré le fondateur de Blue Heron, Tyler Jones, un natif de Vegas de quatrième génération. Construire sur l’océan ressemble plus à construire dans le désert que vous ne l’imaginez, selon Jones. Dans les deux environnements, le design de Blue Heron vise à brouiller les frontières entre la vie intérieure et extérieure. “Le désert de Mojave est un endroit idéal pour le faire”, a-t-il déclaré. “Mais sans doute, vous savez, La Jolla, San Diego, est en fait un bien meilleur endroit pour faire ça.” Au cours des 18 dernières années, Blue Heron a construit plusieurs centaines de maisons – chacune d’entre elles (sauf deux à La Jolla) dans la région de Las Vegas, selon le PDG. Aujourd’hui, le prix de départ de l’une des maisons du désert les plus abordables de l’entreprise est d’environ un million de dollars, mais le prix de vente moyen de l’un des manoirs du désert nouvellement construits par l’entreprise est d’environ 8 millions de dollars. L’année dernière, Blue Heron a fait la une des journaux lorsque l’un de ses manoirs de Sin City a battu un record lorsqu’il a été vendu pour 25 millions de dollars au fondateur milliardaire de LoanDepot, Anthony Hsieh.

Le manoir de Las Vegas de 15 000 pieds carrés conçu et construit par Blue Heron qui s’est vendu pour un record de 25 millions de dollars. Héron bleu

À environ 300 miles de son activité principale à Vegas, le nouveau manoir côtier de Blue Heron s’étend sur quatre niveaux avec une vaste terrasse et une piscine à débordement au bord du Pacifique.

Un pont de verre flotte au-dessus d’un salon inférieur et amène les visiteurs au deuxième étage de la maison. À près de 8 900 pieds carrés, la maison comprend cinq chambres, huit salles de bains et trois cuisines.

Un pont de pierre et de verre semble flotter au-dessus d’un coin salon et d’un foyer au niveau inférieur. Héron bleu

Le manoir, connu sous le nom de Ora House, est la deuxième résidence que Blue Heron a construite en dehors de Vegas. La première, également une maison spéciale située à La Jolla, était sur le marché pendant environ neuf mois avant de se vendre l’année dernière pour 20 millions de dollars. Le prix médian d’une maison unifamiliale à La Jolla était de 3,6 millions de dollars au deuxième trimestre de cette année, selon les données fournies par la société de courtage immobilier Compass. Alors pourquoi un constructeur qui a parié gros sur l’immobilier de luxe à Vegas s’est-il tourné vers l’éclatement d’un record local au bord du Pacifique ?

La maison Ora de Blue Heron est perchée sur une falaise surplombant l’océan. Héron bleu

Jones a dit qu’il avait un faible pour La Jolla, et qu’il est rempli de souvenirs d’enfance de vacances dans la ville en bord de mer avec sa famille. Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles il avait l’œil sur la région en 2016, lorsqu’il a acheté la maison en bord de mer de 4,7 millions de dollars au 5228 Chelsea Street. C’était ce que les développeurs appellent un “démantèlement”. Blue Heron était plus intéressé par le site que par la maison existante qui s’y trouvait. L’entreprise a démoli l’ancienne maison et, en six ans, a développé une nouvelle maison de 32,5 millions de dollars à sa place. Ce prix place la maison au sommet du marché ultra haut de gamme de La Jolla. Depuis 2018, la communauté a enregistré 11 ventes à 20 millions de dollars ou plus, selon les records du titre. L’un des plus médiatisés remonte à 2018, lorsque l’auteur-compositeur-interprète Alicia Keys et son mari producteur de disques Swizz Beatz ont dépensé 20,8 millions de dollars pour la résidence au bord de l’eau connue sous le nom de La maison du rasoir.

La façade de la Razor House mélange le verre et le béton pour offrir des lignes nettes et des courbes spectaculaires. Gary Kasl – Douglas Elliman Realty

Mais le prix de vente le plus élevé de La Jolla a été atteint en 2019, lorsque le manoir en bord de mer situé à 8466 El Paseo Grande vendu pour 24,7 millions de dollars, selon les archives publiques. Et bien que la maison Ora de Blue Heron soit la maison la plus chère à vendre à La Jolla au prix de 3 660 $ par pied carré, c’est en fait une aubaine relative par rapport au prix de plus de 4 000 $ par pied carré réalisé lors de la vente El Paseo Grande. “Les gens aiment le style de vie de San Diego”, a déclaré le courtier immobilier Brett Dickinson de Compass, qui a été impliqué dans six des transactions du quartier de 20 millions de dollars et plus. Dickinson est co-agent de cotation sur Ora House avec Deborah Greenspan de Sotheby’s. Dickinson a déclaré à CNBC que l’attrait pour la région est alimenté par un boom technologique qui migre de la partie nord de l’État vers le sud.

Une des cinq chambres d’Ora House avec vue sur l’océan. Héron bleu

Jones a déclaré à CNBC que le prix énorme d’Ora House était en partie fonction du coût de développement sur la côte californienne, ce qui nécessite plus de temps, plus d’efforts et beaucoup plus d’argent car le développement est compliqué par une réglementation lourde. “Cela n’en vaut pas la peine pour un projet à moindre coût”, a-t-il déclaré.

Bar sur le toit et coin salon Héron bleu

Mais beaucoup de choses ont changé depuis que Blue Heron a acheté le site en 2016, et la maison en bord de mer de l’entreprise fait maintenant face à un trifecta de vents contraires : hausse des taux d’intérêt, chute des marchés boursiers et inflation en flèche. Dickinson a déclaré à CNBC que ce sont des facteurs sérieux, mais ils sont atténués par l’inventaire limité de logements de La Jolla. Selon le courtier, le nombre de maisons disponibles à la vente dans le quartier oscille généralement entre 150 et 200 unités, mais ce mois-ci, il n’y a que 89 maisons répertoriées. Le marché est encore plus serré lorsque vous vous concentrez sur l’inventaire haut de gamme en bord de mer.

Les terrasses extérieures et les balcons d’Ora House. Héron bleu