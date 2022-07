Un coup de semonce depuis la Hongrie montre pourquoi les démocrates doivent cesser d’attaquer le président Biden

Facebook



Twitter



Pinterest



Reddit



Flipboard



Imprimer



E-mail



Copier le lien



Comme





Suite





Les démocrates doivent utiliser leur énergie de manière très ciblée et très prudente à l’approche des élections de mi-mandat de 2022, car il est difficile d’exagérer le péril auquel nous sommes actuellement confrontés.

La critique de nos dirigeants est un mécanisme important qui les pousse à la fois dans la direction que le peuple veut et fournit une couverture pour le changement. Mais quand cela va trop loin, cela peut aussi saper le moral et entraîner des sondages à la poubelle, qui reflètent un vote négatif même en dehors de l’année.

Avons-nous vraiment besoin d’avoir moins d’électeurs pour 2022 ? Avons-nous besoin d’électeurs déprimés qui pensent, parce que des gens qu’ils respectent et admirent critiquent le président et la direction du Congrès, qu’il est inutile de voter ?

La démocratie regarde actuellement par-dessus une falaise très abrupte, si proche du bord qu’elle a peut-être déjà commencé sa descente vers l’avenir autoritaire auquel le parti républicain est si attaché.

Pour ceux qui ne savent pas à quel point c’est grave, et je doute que ce soit beaucoup d’entre vous, mais pour renforcer ce point, CPAC a tenu son congrès de mai en Hongrie cette année. Pourquoi? Parce qu’ils admirent tellement Viktor Orbán, qui a réussi à réaliser un fascisme doux dans ce pays en utilisant les mêmes mécanismes que les républicains utilisent ici. Il leur a même donné un plan en 12 points pour attaquer la démocratie libérale et consolider le pouvoir.

Trump était en vidéo à la conférence de Hongrie, louant Orbán comme un grand leader. Ron DeSantis utilise la Hongrie comme modèle et a copié sa législation anti-gay. Le New Yorker a rapporté: “L’attaché de presse de DeSantis, parlant de l’inspiration de la loi, aurait dit:” Nous surveillions les Hongrois. “”

Orbán leur a dit que le chemin vers le pouvoir était d’« avoir ses propres médias ».

Cela se produit déjà ici si vous regardez certaines mesures, affirme Andrew Marantz dans le New Yorker :

Les républicains ne sont peut-être pas en mesure de réécrire la Constitution, mais ils peuvent exploiter les lacunes existantes, remplacer les responsables électoraux des États par des loyalistes du Parti, soumettre des listes d’électeurs alternatives et remplir les tribunaux fédéraux de juges sympathiques. La représentation en Hongrie est devenue moins proportionnelle ces dernières années, grâce au gerrymandering et à d’autres modifications des règles électorales.

« Les tendances aux États-Unis vont très vite dans le même sens. Il est tout à fait possible que le Parti républicain puisse contrôler la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche en 2025, malgré la perte du vote populaire dans tous les cas. Est-ce une démocratie ? Lee Drutman, politologue à Johns Hopkins, a déclaré à Marantz.

À la lumière de récents rapports selon lesquels Trump aurait pu armer l’IRS contre Comey et McCabe (et nous, ici à PoliticusUSA, avons également reçu non pas un mais DEUX audits d’expédition de pêche similaires), l’avertissement de notre département d’État sur la Hongrie se lit comme une histoire partielle des États-Unis sous le régime républicain :

Les questions importantes relatives aux droits de l’homme comprenaient des rapports crédibles sur : des actions visant à entraver ou à diminuer l’indépendance du pouvoir judiciaire ; l’ingérence arbitraire ou illégale dans la vie privée, y compris le ciblage des journalistes d’investigation, des politiciens de l’opposition, des hommes d’affaires et d’autres citoyens privés avec des logiciels espions de surveillance de haute technologie ; restrictions à la liberté d’expression et aux médias… utilisation corrompue du pouvoir de l’État pour accorder des privilèges à certains acteurs économiques ; l’intimidation politique et les restrictions juridiques imposées aux organisations de la société civile, y compris les sanctions pénales et financières pour le travail lié à la migration des organisations non gouvernementales ; et les menaces de violence par des extrémistes ciblant les Roms et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexuées.

Orbán comparaîtra en août au CPAC au Texas, où il poursuivra ses études sur la façon de prendre en charge une démocratie et de nuire au libéralisme occidental. Vice a noté à propos de cette apparition à venir : « Au centre de tout ce que fait Orbán se trouve la promotion des valeurs familiales et chrétiennes traditionnelles, des points de discussion qui sont maintenant devenus un pilier du message du Parti républicain.

Sommes-nous déjà là? Rachel Kleinfeld, experte en violence politique, a mis en garde dans la chronique The Plum Line de Greg Sargent : « Nous sommes en fait assez avancés là-dessus.

Kleinfeld : L’une des choses que nous savons des autres pays qui sombrent dans une plus grande violence politique, c’est que la violence est précédée d’une phase de déshumanisation. L’Amérique est bien avancée dans cette phase : des choses comme la misogynie, les épithètes raciales, appeler les démocrates des « toiletteurs » et les comparer à des pédophiles. La prochaine étape consiste à rendre la violence contre ces opposants déshumanisés plus normale. Vous commencez à voir des candidats du GOP poser avec des fusils – de la photo de famille de Noël du représentant Thomas Massie aux nouvelles publicités d’Eric Greitens sur la chasse aux RINO. … Nous savons par d’autres pays qui sont tombés dans une violence politique vraiment grave que c’est une trajectoire, et nous y sommes. Nous sommes en fait assez avancés là-dessus.

C’est ce qu’on appelle le fascisme doux ou l’autoritarisme doux parce qu’il n’utilise pas la force. Il modifie la loi avant d’utiliser la loi pour voler le pouvoir (voir la majorité conservatrice illégitime et accaparante du pouvoir de la Cour suprême des États-Unis qui adopte le schéma « les électeurs de l’État peuvent choisir le président »). La prémisse est simplement que l’autre côté ne peut pas être autorisé à avoir le pouvoir donné par les électeurs, et le seul pouvoir qui sera utilisé sera par le côté autoritaire conservateur.

L’expert très respecté du Congrès des États-Unis Norm Ornstein (et chercheur émérite à l’American Enterprise Institute et rédacteur en chef pour l’Atlantique) a averti après que la Cour suprême a invalidé une loi sur les armes à feu de New York limitant le port dissimulé qu’il voit un “présage inquiétant” dans la décision de ce tribunal, il est raisonnable de s’attendre à ce que “si les républicains décident de manipuler les votes électoraux en 2024, il est très probable que le tribunal d’Alito les laissera s’en tirer”. Ornstein a également observé que les États-Unis se rapprochent de la Hongrie.

La Hongrie de Viktor Orban est un État autoritaire avec un village Potemkine de fausses élections, un système judiciaire truqué et une presse qui n’a de liberté que le nom. Que CPAC soit là pour s’incliner à ses pieds vous dit tout sur où en est le mouvement «conservateur». Pas conservateur ! — Norman Ornstein (@NormOrnstein) 19 mai 2022

Alors que la plupart guettent une attaque de type hitlérienne, ce qui se passe en réalité est une attaque sournoise. C’est une érosion de la démocratie qui se traduit par des prises de pouvoir nues combinées à des droits légalement restreints.

Le vol par Mitch McConnell du siège SCOTUS du président Obama n’était pas le premier avertissement, mais c’était un événement singulier qui signalait ce qui allait arriver et en raison du manque de résistance de la presse et des démocrates, dont les efforts pour restaurer la démocratie étaient et sont militarisés contre eux, cela a ouvert la voie au prochain président républicain pour terminer le vol via la Cour suprême.

Les républicains le font également au niveau de l’État. Les républicains du Wisconsin mènent encore une fois de manière sombre :

La Cour suprême du Wisconsin : Aujourd’hui : interdiction des urnes en raison de questions sur la légitimité de l’élection la plus sûre de l’histoire moderne Il y a quelques jours: a décidé de laisser les républicains s’accroupir après le mandat en refusant de confirmer les remplaçants nommés par Dem Gov C’est du fascisme doux. https://t.co/t6MJWOGnrF – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 8 juillet 2022

C’est ce à quoi nous sommes tous confrontés. Il est impératif que nous procédions avec prudence. Cela ne veut pas dire que je ne ressens pas la colère – non seulement je la reçois, je la ressens. Je travaille pour la protection des droits à l’avortement depuis que je suis à l’université. La violence que Dobbs invite, encourage et incite contre les femmes est absolument dévastatrice. Je ressens également la rage de tant d’électeurs privés de leurs droits ayant lutté contre des restrictions de vote presque insurmontables pendant une pandémie pour se rendre aux urnes et réussir ! Ils ont obtenu les deux chambres et la présidence et n’ont TOUJOURS pas le pouvoir de protéger les droits humains fondamentaux. Il est naturel de se tourner vers ceux qui sont au « pouvoir » et de les blâmer.

Mais comme nous pouvons le voir, les républicains ont été le parti qui leur a retiré ces droits et ils continuent de le faire via la Cour suprême militante prenant des pouvoirs destinés au pouvoir législatif. Bien sûr, ce tribunal n’est pas légitime et cela doit être corrigé. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Il faut une action du Congrès pour le fixer en ajoutant plus de sièges (l’article III, section 1 de la Constitution donne au Congrès le pouvoir de le faire et cela a été fait sept fois auparavant).

Ce dont Biden a besoin du peuple, c’est un mandat pour agrandir le tribunal et une majorité de la Chambre et du Sénat pour le mener à bien. Nous savons tous, grâce à deux « démocrates » au Sénat, que ce n’est même pas une possibilité en ce moment. Le message des démocrates pourrait-il être plus fort à ce sujet ? Absolument. C’est l’inévitable talon d’Achille de ceux qui sont responsables du pouvoir.

Les républicains ont rempli la haute cour de menteurs dangereux, antidémocratiques et illégitimes qui transforment les États-Unis en une théocratie chrétienne avec une population armée et en colère exceptionnellement divisée. Ce paysage n’est pas accidentel, il est nécessaire à une prise de pouvoir autoritaire. La militarisation de la vie privée fait passer le message que ceux qui ne se conforment pas seront la cible de la milice conservatrice, sinon de la police et de l’armée (voir Oath Keepers et Proud Boys pour en savoir plus).

Lundi, l’administration du président Biden a pris des mesures pour sauver la vie des femmes dans un pays post-Roe en utilisant le pouvoir d’un décret présidentiel publié vendredi pour donner des orientations aux services de santé et sociaux ordonnant que la vie et la santé des femmes soient protégées dans les situations d’urgence. , y compris être traité par un avortement. Ces directives indiquent spécifiquement qu’elles annulent la loi de l’État et qu’il y aura des conséquences pour les hôpitaux et les prestataires qui ne prennent pas toutes les mesures nécessaires pour fournir aux femmes ces soins nécessaires.

Il pourrait être facile de dire que Biden l’a fait parce qu’il a été poussé, et pousser les dirigeants à leur donner une couverture politique est toujours sage, mais ce président a été le premier co-auteur de la première loi sur la violence contre les femmes, bien avant l’époque de Me Too, et bien avant que quiconque ne fasse semblant de se soucier de l’épidémie de décès de femmes aux mains de partenaires intimes.

La gauche s’est longtemps targuée de ne pas être les pom-pom girls de ses élus, et cela ne devrait pas changer, de peur que la gauche ne devienne la droite. Mais il est impératif de relâcher la pédale d’accélérateur de la critique maintenant jusqu’à la fin des examens de mi-mandat. Les démocrates doivent être stratégiques et suivre un conseil des républicains sur la façon de gagner : restez solidaires, ne laissez pas le récit plutôt précoce et absurde des médias sur les courses de chevaux à propos de Biden être amplifié par la gauche.

La seule ligne de défense qui reste à notre démocratie est la victoire des élections du Parti démocrate, et ils sont confrontés à des chiffres de sondage horribles pour le président Biden, de mauvaises cartes et de mauvaises perspectives pour la Chambre et le Sénat. Bien que l’après-Roe ait été renversé, les sondages de mi-mandat se sont améliorés d’environ 3 points. Ce n’est toujours pas suffisant. La Chambre sera perdue en 2022, et si le Sénat est également perdu, notre démocratie sera également perdue.

Allez vous battre pour votre démocratie. Tenez votre tir ami jusqu’en décembre. Ne cédez pas au défaitisme, au whataboutisme et au bilatéralisme.

Si vous vous souciez de la démocratie occidentale, montez en première ligne et tenez bon.