Un coup de pouce de 3 millions de livres sterling pour révolutionner la technologie dans le domaine de la protection sociale pour adultes

Plus de 1 300 prestataires de soins peuvent désormais accéder aux dossiers des médecins généralistes pour fournir des soins plus sûrs

Les personnes qui reçoivent des soins bénéficieront des nouvelles technologies pour améliorer leur autonomie et réduire les hospitalisations évitables, a annoncé aujourd’hui le gouvernement.

Quatre nouveaux projets ont reçu plus de 3 millions de livres sterling par le biais du Fonds gouvernemental pour les technologies de protection sociale pour adultes afin de transformer l’utilisation de la technologie numérique dans la protection sociale pour adultes.

Le financement aidera à identifier des solutions technologiques axées sur les soins qui ont le potentiel d’être déployées à plus grande échelle au sein du secteur et, ce faisant, fournira des preuves permettant de prioriser les investissements dans la technologie des soins.

La ministre des Soins, Helen Whately, a déclaré :

Je suis ravi d’annoncer aujourd’hui les projets qui recevront les premiers 3 millions de livres sterling de notre fonds technologique de protection sociale pour adultes. Ces projets passionnants utiliseront la technologie pour améliorer la qualité des soins et aider les gens à vivre de manière indépendante plus longtemps. Plus de soins à domicile et des soins plus personnalisés sont ce que les gens souhaitent et contribuent à réduire la pression sur le NHS.

Nous investissons également dans les dossiers de soins numériques pour regrouper les soins et réduire la charge administrative du personnel. J’ai hâte de voir ces projets développer et étendre l’utilisation de la technologie dans les services sociaux, répondant mieux aux besoins de soins des personnes et nous aidant à construire un système de soins durable.