Un coup de pouce créatif et 5 autres avantages surprenants d’une sieste pendant la journée

Il s’avère que les siestes ne sont pas réservées aux bébés. Pour les adultes, la sieste diurne peut avoir un certain nombre d’avantages surprenants, notamment une créativité améliorée, une vigilance accrue et une meilleure santé cérébrale.

Cependant, il y a quelques points à retenir si vous voulez tirer le meilleur parti de votre sommeil de midi. En bref, vous voudrez le prendre au bon moment, le garder bref et bouger après votre réveil. (Au fait, si vous n’arrivez pas à vous mettre à l’aise ou à vous rafraîchir suffisamment pour vous endormir pendant la journée, cette astuce pourrait vous aider.)

Lisez la suite pour en savoir plus sur les avantages de faire une sieste pendant la journée.

Les siestes peuvent-elles booster la créativité ?

Crumpe

En 2021, des chercheurs ont mis une théorie à l’épreuve : une courte sieste peut-elle déclencher une étincelle créative dans votre cerveau ? Le résultats prouvé que les siestes peuvent stimuler la créativité – mais pour que cette technique fonctionne, vous devez faire le bon type de sieste. Plus précisément, votre sieste doit être rapide et se terminer peu de temps après que vous vous êtes endormi.

La recherche a été inspirée par des esprits créatifs comme Salvador Dalí et Thomas Edison, qui avaient l’habitude de faire de brèves siestes pour trouver l’inspiration pour leur travail. Ces hommes s’endormaient en tenant un petit objet (comme une balle) dans leur main, qui tombait au sol lorsqu’ils s’assoupissaient. Le son de l’objet frappant le sol les réveillerait et ils se mettraient au travail.

Dans l’étude, les participants ont reçu une série de problèmes mathématiques, mais on n’a pas dit qu’il y avait une règle cachée qui les aiderait à résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement. Une fois qu’ils ont terminé, les chercheurs leur ont demandé d’essayer de s’endormir en tenant une petite tasse. Ensuite, ils ont donné aux participants d’autres problèmes de mathématiques. Les chercheurs ont découvert que ceux qui faisaient une courte sieste étaient 2,7 fois plus susceptibles de comprendre la règle secrète que ceux qui restaient éveillés.

Plus d’avantages de la sieste

Les siestes éclair peuvent vous aider à vous sentir plus énergique, si vous les faites correctement. Getty Images

La créativité supplémentaire n’est pas le seul avantage de la sieste. Voici quelques-uns des autres avantages que vous pourriez remarquer après une sieste.

Niveaux de stress inférieurs

Si vous vous sentez stressé ou anxieux, faire une courte sieste peut vous aider se sentir plus à l’aise. Une étude suivi un groupe d’infirmières au Japon, dont environ la moitié ont fait deux siestes de 15 minutes pendant leur quart de nuit. Après s’être reposés, les chercheurs ont découvert que les dormeurs étaient moins tendus que leurs collègues qui ne dormaient pas.

Amélioration de l’humeur

De même, les experts disent que de courtes siestes l’après-midi peuvent éclaircir votre humeur — et même s’allonger et se reposer peut vous faire sentir plus détendu. Pour obtenir tous les avantages d’une sieste, ils recommandent de garder la vôtre en dessous de 30 minutes.

Mémoire améliorée

Une petite sieste de midi pourrait même aider votre mémoire. Dans une étudeles scientifiques ont découvert que les personnes qui faisaient des siestes de 30 à 90 minutes avaient une meilleure mémorisation des mots que celles qui ne dormaient pas ou ne faisaient pas de sieste pendant plus de 90 minutes.

Amélioration de la vigilance

Si le café ne suffit pas, vous pourrez peut-être améliorer votre vigilance en faisant une sieste. Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophesles siestes courtes (entre 15 et 30 minutes) et les siestes longues (90 minutes) peuvent augmenter temporairement votre niveau de vigilance.

Amélioration de la santé du cerveau

Des recherches récentes suggèrent également que une sieste régulière peut être bénéfique pour la santé de votre cerveau. L’étude a comparé deux groupes de personnes : celles qui ont une prédisposition génétique à faire la sieste et celles qui n’en ont pas. Il a constaté que les nappers avaient des volumes cérébraux plus importants – en d’autres termes, des cerveaux plus sains et plus jeunes – que les non-nappers.

Vous cherchez plus de conseils santé? Découvrez 10 habitudes quotidiennes pour améliorer votre santé oculaire, six façons de mieux dormir si vous partagez un lit avec un ami à quatre pattes et six choses inattendues qui vous font surchauffer la nuit.