Un coup de main | Actualités, Sports, Emplois

Avec 24 pistes de bowling remplies de dizaines d’athlètes, d’entraîneurs et de spectateurs, beaucoup d’aide est nécessaire pour que la compétition régionale annuelle de quilles Special Olympics se déroule sans problème au Family Bowling Center.

Mercredi, cette aide a pris la forme de 31 bénévoles des équipes de bowling masculines et féminines de l’Iowa Central Community College.

Les équipes de bowling de Triton se sont portées volontaires pour les compétitions de bowling des Jeux olympiques spéciaux au cours de la dernière décennie, a déclaré l’entraîneur Gregg Haden.

«Je veux enseigner à nos enfants plus que seulement leurs études ou leur bowling», dit Haden. « Leçons de vie, volontariat. Je pense qu’il est important qu’ils apprennent, à cet âge, à faire du bénévolat, peu importe le but. »

Au fil des années, Haden a accueilli des dizaines d’étudiants de l’Iowa Central en faisant du bénévolat auprès de Special Olympics. Il a dit qu’ils l’ont tous apprécié – certains même plus qu’ils ne l’auraient imaginé – et que c’est devenu plus qu’un simple jour de congé.

« Il y a certains de nos enfants qui, je pensais, n’apprécieraient jamais ça… ce sont les enfants qui profitent le plus de cette expérience », dit Haden. « C’est tout simplement incroyable. »

Easton Lee, étudiant en deuxième année de commerce à Monticello, était l’un de ces étudiants l’année dernière.

« Je m’attendais à ce que la journée soit longue » dit Lee. « J’espérais avoir un jour de congé scolaire, et il s’est avéré que c’était vraiment amusant de rencontrer tous les enfants et de discuter avec eux. C’était vraiment une expérience formidable et je suis vraiment content d’avoir pu le faire.

Haden a déclaré que souvent, lorsque les bénévoles d’Iowa Central reviennent pour leur deuxième année d’aide, les athlètes Special Olympics avec lesquels ils avaient travaillé l’année précédente se souviendront d’eux et seront ravis de les revoir.

« C’est tellement spécial » Haden a dit

Pour Katie Wiese, directrice des services régionaux sur le terrain pour Special Olympics Iowa, les bénévoles sont une ressource inestimable lors des compétitions. Les bénévoles aident les athlètes sur les couloirs, comptabilisent les scores et remettent leurs récompenses aux athlètes. Plus important encore, ce sont les pom-pom girls les plus bruyantes des athlètes.

« C’est toujours amusant de voir les relations qui se nouent en peu de temps lors de nos compétitions entre les athlètes et les bénévoles. » » dit Wiese.

Special Olympics Iowa dans son ensemble dépend des bénévoles, a déclaré Wiese. L’organisation compte 25 sports et lors des compétitions, des bénévoles sont « vital. »

«Nous apprécions nos bénévoles» dit-elle.

Special Olympics Iowa est reconnaissant envers le programme de bowling de l’Iowa Central pour ses années de service, a déclaré Wiese.

« C’est vraiment amusant de voir ces collégiens s’enthousiasmer lorsqu’ils attendent que je fasse les calculs pour décerner les prix », dit-elle. « C’est très excitant de voir les bénévoles et l’impact qu’ils ont. »

Wiese sait aussi exactement à quel point un concours peut être difficile sans l’aide de bénévoles : lors d’un récent concours qu’elle a organisé, le groupe qui devait se porter volontaire a échoué et elle n’a pas été en mesure de trouver des remplaçants à temps.

« Cela fait définitivement une différence » dit-elle.

Aujourd’hui, les élèves de l’école secondaire Fort Dodge feront du bénévolat au Special Olympics Bowling. Les athlètes locaux de Special Olympics concourront.