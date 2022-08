Un coup de foudre provoque un incendie notable à Maria Creek

Le Maria Creek Wildfire est maintenant considéré comme un incendie notable.

Selon le BC Wildfire Service, l’incendie, situé à six kilomètres au nord-est de Pavillion, s’étend sur 800 hectares.

L’incendie a été initialement signalé le 31 juillet après avoir été causé par la foudre.

L’activité des incendies a augmenté à la mi-journée dans des conditions chaudes et sèches le 1er août.

Le feu brûle dans une zone densément boisée et produit une fumée importante. Le comportement du feu était un comportement de feu agressif se déplaçant vers le nord-est, vers des blocs de coupe préexistants.

L’activité des incendies est influencée par des températures élevées, une faible humidité et des vents soutenus.

Actuellement, il n’y a aucun impact sur l’autoroute 97 ou l’autoroute 99.

L’incendie est géré par l’équipe de gestion des incidents liés aux feux de forêt de Nohomin Creek.

