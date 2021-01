Les enseignants devraient être parmi les travailleurs essentiels suivants pour un vaccin COVID-19, un comité consultatif pour les Centers for Disease Control and Prevention recommandé la semaine dernière. Et certains États prévoient de faire pression pour ces vaccinations comme un moyen d’accélérer la réouverture des écoles.

Le problème: le déploiement du vaccin a connu des retards à travers le pays, ce qui soulève la question de savoir si les enseignants seront en mesure de se faire vacciner à temps pour faire une différence dans l’année scolaire en cours.

Dans l’Ohio, le gouverneur Mike DeWine a déclaré fin décembre que les enseignants et le personnel des écoles, ainsi que les personnes âgées de 65 ans et plus, seraient les prochains à recevoir le vaccin. après les travailleurs de la santé, dans le but de ramener les élèves en classe d’ici le 1er mars.

Environ 71% des étudiants de l’Ohio suivent un apprentissage à distance ou une combinaison d’apprentissage en personne et en ligne, a déclaré le gouverneur.

Les écoles veulent mettre fin aux cours en ligne pour les enfants en difficulté:Les cas de COVID-19 peuvent garder tout le monde à la maison

Les enseignants seront parmi ceux qui recevront les premières doses en Arizona, a annoncé le gouverneur Doug Ducey début décembre.

«Nous voulons que nos écoles soient ouvertes et nos enseignants protégés», a-t-il déclaré. « Nous savons que nos enseignants veulent désespérément retourner dans leurs classes. »

Les éducateurs de l’État devraient avoir accès au vaccin d’ici fin janvier ou début février, a déclaré mercredi le Dr Cara Christ, directrice du département des services de santé de l’Arizona, lors d’une conférence de presse.

Mais jusqu’à présent, le nombre de vaccins dans les bras des gens est bien en deçà des attentes. Le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses au pays, a reconnu que seuls quelques millions de vaccinations ont eu lieu jusqu’à présent.

« Je crois que, à l’aube du mois de janvier, nous allons voir une accélération de la dynamique » qui permet à la nation de rattraper le déploiement prévu, a déclaré Fauci mardi sur CNN. Il a dit qu’il espère toujours qu’au printemps ou en été, « quiconque et tous ceux qui souhaitent se faire vacciner pourront être vaccinés ».

Ce qui est vrai et ce qui est faux: Tout sur le vaccin COVID-19

Loin derrière

Les États-Unis n’ont jusqu’à présent vacciné que 2,5 millions de personnes et distribué 12,4 millions de doses des deux vaccins qui ont obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence, l’un développé par Pfizer avec son partenaire allemand BioNTech et l’autre développé par Moderna. C’est bien en deçà des estimations d’inoculation de 20 millions d’Américains à la fin décembre.

Les États ressentent déjà la tension. Le ministère de la Santé de l’Utah a rapporté la semaine dernière que le dernier envoi de vaccin du gouvernement fédéral était de près de 7 000 doses de moins que les attentes, et que les expéditions futures pourraient être plus petites. En conséquence, les vaccins pour les enseignants sont désormais attendus d’ici la fin du mois de janvier, à partir du début de janvier, a rapporté le Salt Lake Tribune.

De même, le ministère de la Santé de Virginie a déclaré que l’État recevrait environ 110000 doses de moins de vaccin COVID-19 de Pfizer que ce qui avait été promis au début du mois, selon des responsables fédéraux. Les retards signifient probablement une attente plus longue pour les travailleurs essentiels tels que les enseignants. Le gouverneur Ralph Northam a déclaré à NPR en novembre que les travailleurs essentiels tels que les enseignants seraient vaccinés lors de la phase 2 du déploiement du vaccin dans l’État.

On ne sait pas comment ces retards peuvent affecter la réouverture des écoles du pays. Alors que les écoles entraient dans les vacances, un peu plus de la moitié des étudiants américains étaient inscrits dans des écoles apprenant entièrement virtuellement, selon Burbio, une entreprise qui suit les plans COVID-19 des écoles. L’administration du président élu Joe Biden a mis l’accent sur le retour d’un plus grand nombre d’élèves dans les bâtiments scolaires.

Comment ramener l’apprentissage en personne – au milieu d’une poussée hivernale de COVID-19 et d’un déploiement lent du vaccin – reste une question sans réponse.

Alors même que le Tennessee a du mal à administrer les vaccins, les enseignants et les éducateurs ont été poussés à la phase 1b, juste derrière les travailleurs de la santé de première ligne, dans le plan de distribution des vaccins de l’État.

Mais la question de savoir si les enseignants sont vaccinés ne devrait pas empêcher la réouverture des écoles, a déclaré mercredi la commissaire du département de la Santé du Tennessee, Lisa Piercey.

«Nous plaidons fermement pour que les écoles soient ouvertes avant que les enseignants ne soient vaccinés», a déclaré Piercey. « Nous disposons de près de neuf, dix mois de données qui montrent que les écoles ne sont pas un lieu primaire ou même un lieu important de transmission. Nous ne préconisons pas globalement de retenir la réouverture des écoles tant que les enseignants ne sont pas vaccinés. »

Les étudiants prennent du retard dans l’école en ligne:Où est le «plan catastrophe» COVID-19 pour les rattraper?

En Californie, les enseignants font partie du groupe qui pourrait recevoir la prochaine vague de vaccin contre le coronavirus, a annoncé lundi le gouverneur Gavin Newsom. Deux jours plus tard, il a proposé de dépenser 2 milliards de dollars pour rouvrir les salles de classe de la maternelle à la deuxième année pour l’enseignement en personne à partir de février.

Newsom a déclaré que son objectif était de rendre l’apprentissage en personne disponible pour encore plus d’étudiants d’ici le printemps.

«En tant que père de quatre enfants, je sais de première main ce que les parents, les éducateurs et les pédiatres continuent de dire: en personne est le meilleur cadre pour répondre non seulement aux besoins d’apprentissage, mais aussi aux besoins de santé mentale et socio-émotionnels de nos enfants», a déclaré Newsom dans un rapport.

Parenting pandémique:Les experts disent que c’est ce dont les enfants ont besoin pour survivre

Le vaccin est-il la réponse?

D’autres États mettent leur espoir dans le vaccin.

Ducey, le gouverneur de l’Arizona, a déclaré mercredi que tout retard de vaccination est « inacceptable » et a émis un mandat exécutif, ordonnant aux responsables de l’Etat de rationaliser la distribution des vaccins.

Inoculer les enseignants de l’Ohio et les autres membres du personnel est un élément essentiel du plan de DeWine visant à ramener les élèves à l’école d’ici le 1er mars. Interrogé mercredi si la lenteur du déploiement pourrait ralentir ce plan, DeWine a déclaré: « Cela reste l’objectif et nous nous concentrons sur il, donc pas de changement. «

DeWine a également annoncé que tant que les étudiants porteront des masques et adhéreront aux protocoles de distanciation sociale, ceux qui sont exposés à des individus infectés par le COVID-19 dans les salles de classe ne seront pas tenus de mettre en quarantaine.

Même avec le vaccin, les responsables des syndicats d’enseignants de l’Ohio ont suggéré qu’il en faudrait plus pour amener les élèves dans les salles de classe.

Des syndicats puissants:Trump dit que les écoles sont ouvertes. Les enseignants disent que la sécurité avant tout. À mesure que les cas se multiplient, les syndicats peuvent gagner.

Melissa Cropper, présidente de la Fédération des enseignants de l’Ohio, a déclaré que le vaccin est une pièce importante du puzzle pour amener les élèves dans les salles de classe, mais ce n’est pas la seule pièce.

Elle est « préoccupée par le fait que dans la précipitation pour ramener les enfants à l’école », un assouplissement supplémentaire des directives de quarantaine conduira à plus de cas dans l’État.

Et, Scott DiMauro, président de l’Ohio Education Association, a mis en garde contre le fait de considérer le vaccin comme la solution pour mettre fin à l’enseignement en ligne.

« Il sera toujours important de mettre en pratique des mesures de sécurité, comme le port de masque et la distanciation sociale », a-t-il déclaré.

Contribuant: Lily Altavena et Stephanie Innes, République de l’Arizona; Richard Rouan, Randy Ludlow et Alissa Widman Neese, The Columbus Dispatch; Meghan Mangrum, le Tennessean; Nicole Hayden, le soleil du désert