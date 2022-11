Un coup de feu a été tiré sur la maison familiale d’un candidat à la N. Carolina US House

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Une récente fusillade à Hickory, en Caroline du Nord, résidence des parents et des jeunes enfants du candidat au Congrès du GOP, Pat Harrigan, n’a fait aucun blessé, mais a placé “un stress énorme” sur la famille au cours des dernières semaines de sa campagne, la mère de Harrigan dit jeudi.

Harrigan, un fabricant d’armes à feu et vétéran des forces spéciales de l’armée américaine, se présente contre le sénateur de l’État démocrate Jeff Jackson pour un siège ouvert à la Chambre des États-Unis dans le nouveau 14e district de Caroline du Nord, basé dans l’ouest de Charlotte. Le district de gauche est issu d’une longue bataille de redécoupage au cours de laquelle la Caroline du Nord a redessiné sa carte du Congrès pour tenir compte du siège supplémentaire qui lui a été attribué à la suite du recensement de 2020.

Les analystes politiques affirment que la carte de 2022 favorise les républicains dans sept des 14 districts de l’État et favorise les démocrates dans six, avec un district toss-up dans la banlieue de Raleigh.

Marla Harrigan, 74 ans, a déclaré jeudi à l’Associated Press qu’elle et son mari James Harrigan regardaient la télévision dans le couloir lorsqu’une balle a brisé la fenêtre de leur buanderie dans la nuit du 18 octobre. Le département de police de Hickory a répondu à leur appel au 911 et a noté dans le rapport de police que l’incident impliquait une arme à feu.

Les enfants du candidat au Congrès, âgés de 3 et 5 ans, dormaient dans la chambre juste au-dessus de la pièce où la fusillade s’est produite, a déclaré Marla Harrigan. La balle provenait d’une zone densément boisée et n’a pas réveillé les enfants.

Elle a déclaré que les deux enfants vivaient avec leurs grands-parents à Hickory, à environ 57 miles au nord-ouest de Charlotte, pendant une grande partie du cycle de campagne. Ils ont depuis été déplacés hors de l’État “par prudence après la fusillade”, a-t-elle déclaré, ajoutant que son fils exhortait également ses parents à quitter la ville.

“C’est juste déconcertant, surtout avec les enfants là-bas”, a déclaré Marla Harrigan à l’AP. “Cette campagne est tellement stressante, et nous nous sentons tellement mal pour notre fils parce que, vous savez, il est terriblement stressé à propos de ses enfants… et maintenant ils sont partis, ils ne sont pas avec leurs parents et c’est juste très, très perturbateur.”

La porte-parole du département de police de Hickory, Kristen Hart, a déclaré que le département n’avait pas procédé à des arrestations liées à l’incident et que l’enquête était en cours.

Jordan Shaw, porte-parole de la campagne Harrigan, a déclaré que le candidat républicain avait également reçu de nombreuses menaces de mort, qu’il avait soumises à la police pour faciliter son enquête.

“Je me concentre sur la réparation de l’économie, la baisse des prix et la sécurité de nos rues”, a déclaré Harrigan dans un communiqué jeudi. “Et il faudra plus qu’une balle et des menaces de mort pour faire tomber ce béret vert de cette mission.”

___

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à @H_Schoenbaum.

___

Hannah Schoenbaum, Associated Press