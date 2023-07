Un coup de couteau dans un jardin d’enfants en Chine fait 6 morts et continue une série d’attaques au couteau dans un pays sans armes

Un homme de 25 ans est en garde à vue après que des responsables chinois ont déclaré qu’il était entré dans un jardin d’enfants avec un couteau lundi matin et avait tué six personnes, dont des enfants et des adultes.

La police a déclaré qu’une autre victime avait été blessée lundi lorsque le suspect, que les autorités n’ont identifié que comme un homme de Lianjiang portant le nom de famille Wu, a commencé son agression dans un jardin d’enfants de Lianjiang, une ville de la province du Guangdong, vers 7 h 40 locales. temps.

Les médias locaux ont rapporté qu’au moins une des victimes décédées était un enfant et l’autre était un enseignant.

Le média chinois Dafeng News a rapporté que l’attaque pourrait avoir été en réponse à un incident de véhicule à l’extérieur de l’école, car un témoin non identifié a déclaré avoir vu une voiture heurter l’enfant de l’agresseur avant l’attaque. Le conducteur de ce véhicule fait partie des personnes décédées, a rapporté le point de vente.

Des vidéos présumées de l’attaque ont fait surface sur Weibo, le plus grand site Web de médias sociaux de Chine, provoquant l’indignation des utilisateurs. Une vidéo montrait un homme portant un couteau passant devant la cour de récréation du jardin d’enfants. Une vidéo séparée montrait plusieurs victimes saignant à l’extérieur de l’école.

Quelques heures après l’attaque, le sujet était à la mode et la discussion a recueilli plus de 290 millions de vues, a rapporté Reuters.

« C’est scandaleux de faire cela à des enfants qui n’ont aucun pouvoir. Combien de familles seront détruites par cela… Je soutiens la peine de mort », a déclaré un utilisateur de la plateforme.

Un autre a ajouté: « Pourquoi de tels cas continuent-ils d’apparaître? »

Alors que la Chine observe des lois strictes sur les armes à feu, le pays a connu plusieurs coups de couteau dans des jardins d’enfants ces dernières années.

En août 2022, un coup de couteau dans un jardin d’enfants du Jiangxi a fait trois morts et six blessés, a rapporté Reuters.

En 2021, une autre attaque à l’arme blanche dans un jardin d’enfants du Guangxi a fait deux morts et 16 blessés parmi les enfants.

En 2020, un gardien d’école a été accusé d’avoir blessé 39 personnes avec un couteau.

Une autre attaque en 2017 a vu un homme utiliser un engin explosif à l’extérieur d’un jardin d’enfants du Jiangsu, ce qui l’a tué, ainsi que quelques autres. Des dizaines ont également été blessés.

Les autorités chinoises ont déclaré que bon nombre de ces crimes sont personnels, sont généralement perpétrés avec des couteaux ou des explosifs artisanaux et sont souvent attribués à des troubles neurologiques ou à d’autres problèmes de santé mentale, a rapporté Reuters.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.