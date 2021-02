DENVER (AP) – Le 3e district du Congrès du Colorado, une étendue de stations de ski, de forêts nationales, de ranchs, de villes charbonnières et de zones désertiques de la taille de la Pennsylvanie, a longtemps formé des politiciens discrets.

Ses électeurs se sont légèrement inclinés vers la droite, ont prisé l’aspect pratique et ont récompensé pendant des années les représentants pour des réalisations qui tombent sous le radar national, comme le Hermosa Creek Watershed Act, un couronnement de l’ancien républicain Scott Tipton.

Jusqu’à maintenant.

La nouvelle représentante du district, la républicaine Lauren Boebert, est une loyaliste sans faille et férue des médias sociaux de l’ancien président Donald Trump qui, comme son collègue de premier mandat, la représentante du GOP, Marjorie Taylor Greene de Géorgie, attise la controverse avec ses opinions d’extrême droite. et actions provocantes. Mais contrairement à Greene, Boebert n’est pas originaire d’un quartier sûr et majoritairement GOP.

Cela fait de Boebert un cas test pour savoir si même un léger avantage partisan renforcera inévitablement les éléments les plus extrêmes d’un parti. La question que se posent les stratèges du Colorado et d’ailleurs dans ce pays divisé est de savoir si Boebert est un hasard – ou l’avenir.

«Sommes-nous si enfermés, si partisans, que cela éclipse tout, même dans ces quartiers proches?» a demandé Floyd Ciruli, un sondeur vétéran du Colorado. «Faire sortir des forces aussi controversées et éliminer un titulaire n’était pas dangereux, même dans un quartier comme celui-là.»

Boebert, 34 ans, qui possède un restaurant sur le thème des armes à feu dans la ville de Rifle, a immédiatement commencé à faire des vagues. Au cours de son premier mois au pouvoir, elle a filmé une vidéo dans laquelle elle prétendait porter un pistolet au mépris des lois anti-armes du district de Columbia, a plaidé pour le droit d’apporter des armes à feu sur le sol de la Chambre, a voté pour annuler l’élection du président Joe Biden et a tweeté sur le sort de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi le 6 janvier, ce qui a conduit à des allégations – qu’elle nie avec véhémence – selon lesquelles elle aidait les loyalistes de Trump qui ont attaqué le Capitole américain.

Son premier goût de la politique est venu en réponse à la polarisation de l’autre côté de l’allée. En 2019, l’ancien représentant Beto O’Rourke du Texas, qui était en lice pour l’investiture présidentielle démocrate, a promis d’interdire les armes d’assaut. Il a organisé un événement dans la banlieue de Denver d’Aurora, près du site du massacre du théâtre Aurora en 2012.

Boebert a fait quatre heures de route de chez elle à Rifle pour confronter O’Rourke à propos de sa déclaration selon laquelle «bon sang, oui» il prenait des AR-15. «Bon sang, non, tu ne l’es pas», dit-elle.

Cristy Fidura, 43 ans, qui avec son mari, un ancien travailleur des champs pétrolifères, possède une entreprise de camionnage dans l’ancienne ville sidérurgique de Pueblo, n’a jamais fait de politique – jusqu’à ce qu’elle ait vu cette confrontation. Elle est immédiatement devenue l’un des premiers partisans de Boebert.

«Je pourrais m’identifier à elle, tout comme le président Trump. Ce n’est pas un politicien et elle n’est pas une politicienne, et diriger ce pays est une entreprise », a déclaré Fidura. «Je pense que tant de gens sont convaincus que le gouvernement doit prendre des décisions à leur place et je pense que c’est triste, c’est effrayant.

Marla Reichert, la présidente sortante du GOP du comté de Pueblo, a déclaré que les électeurs du district recherchaient depuis longtemps quelqu’un qui voterait pour eux à Washington et dirait aux démocrates «bon sang, non» de faire trop.

Tipton, un titulaire de cinq mandats que Boebert a bouleversé lors de la primaire du GOP de l’année dernière, «a voté dans le bon sens. Les gens avaient juste l’impression qu’il n’était pas là pour combattre les démocrates. Il n’était pas sur Fox News, repoussant », a déclaré Reichert.

Dans une interview, Boebert a déclaré que les électeurs du district étaient impatients de subir des perturbations. «Mes électeurs sont fatigués de la vieille façon de s’entendre que nous voyons souvent chez les politiciens», a-t-elle déclaré.

Boebert insiste sur le fait qu’elle et le reste de la classe des législateurs de premier mandat représentent l’avenir, même dans des districts comme le sien.

«C’est le mouvement America First que vous voyez à l’échelle nationale et certainement dans mon district», a-t-elle déclaré.

Josh Penry, un stratège républicain vétéran qui a représenté la région dans le Statehouse du Colorado, est sceptique quant au style de Boebert.

« Il y a des limites très réelles à ce shtick dans le Colorado rural, c’est pourquoi elle n’a gagné qu’avec 51% », a déclaré Penry. «Lorsque le grésillement se dissipera, il y aura de gros blocs d’électeurs qui seront totalement à gagner et voudront savoir que leur membre du Congrès essaie de faire partie de la solution entre les succès des émissions de nouvelles par câble.

Boebert a battu son adversaire démocrate de 51% à 45% en novembre. Plus de républicains que de démocrates sont des électeurs inscrits, bien que le plus grand bloc ne soit pas affilié et que le district gagne des retraités et des réfugiés des zones urbaines qui penchent vers la gauche.

Les démocrates alignent des challengers potentiels pour 2022. Bien que le Parti républicain de l’État ait embrassé Boebert, certains dans le GOP chuchotent sur un possible défi principal.

La plus grande menace peut être le redécoupage. D’ici 2022, une commission non partisane aura redessiné les limites du district de Boebert, qui pourrait devenir plus démocrate ou plus républicain avec l’inclusion de quelques communautés voisines.

Les premiers projets de loi de Boebert en tant que membre du Congrès – s’opposant au mandat de port de masque de Biden sur la propriété fédérale et à la retenue des fonds pour rejoindre l’accord de Paris sur le climat et l’Organisation mondiale de la santé – n’iront nulle part. Mais son dénonciation de la pause de Biden sur les forages pétroliers et gaziers sur les terres fédérales, qui représentent 55% du district, a été adoptée par les électeurs qui dépendent de l’industrie.

Les républicains ici ont à la fois des éloges et des avertissements pour la députée.

Scott McInnis, ancien membre du Congrès républicain à six mandats du district, a déclaré que la guerre partisane à haute tension n’obtient pas de résultats pour les électeurs de la région. «Vous devez avoir une bonne communication avec les communautés locales afin de pouvoir rapidement faciliter ce dont elles ont besoin du gouvernement fédéral, que ce soit un permis de pâturage du bétail ou un permis de ski», a-t-il déclaré.

Janet Rowland, une commissaire du comté de Mesa qui a conseillé Boebert sur sa campagne, a déclaré que Boebert devait continuer à lutter contre les efforts de l’administration Biden pour suspendre les forages sur les terres fédérales. Elle a félicité Boebert, mais a déclaré que la nouvelle membre du Congrès devait travailler avec l’administration Biden quand elle le pouvait – et s’y opposer quand elle le devait.

«Nos résidents en ont assez des attaques continues des deux côtés», a déclaré Rowland. «Biden a gagné. C’est notre président. Allons-nous en. »