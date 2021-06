Un cottage irlandais abandonné est resté figé dans le temps avec des reliques de l’année du naufrage du Titanic

Une vieille ferme à la campagne en Irlande du Nord est figée dans le temps depuis 1911. Le cottage enneigé ressemble à n’importe quelle maison ordinaire de l’extérieur, mais un coup d’œil à l’intérieur ramènera les téléspectateurs à l’époque de la Première Guerre mondiale.

À l’intérieur de la maison effrayante se trouvent des journaux datant de 1911 et des coupures de presse du naufrage du Titanic en 1912. Rebecca, une photographe spécialisée dans l’exploration de bâtiments oubliés, a eu la chance de capturer la beauté de la maison intacte.

Selon le Mirror, Debbie, qui était le dernier des frères propriétaires de cette maison, vivait ici jusqu’en 2015, date à laquelle il a déménagé et est décédé deux ans plus tard. Cependant, Debbie a vécu une « vie solitaire parmi les reliques du passé » et a même laissé les boîtes de conserve ouvertes sur les étagères de la cuisine comme elles l’étaient au début du 20e siècle, a rapporté le Mirror.

Rebecca a été stupéfaite après avoir trouvé de vieux livres, magazines, papiers et photographies de 1911. Des centaines de lettres manuscrites ont été trouvées dans des tiroirs, et trois bouilloires attiraient la poussière sur la cuisinière, accompagnées d’une tasse de thé sur l’étagère. La photographe, qui a son propre site Web appelé Abandoned Ni où elle expose ses clics, a déclaré que le petit chalet était essentiellement un « musée d’histoire sociale ».

« Je dois admettre que j’ai vu l’extérieur et que je ne savais pas si cela en valait la peine. Dès que j’ai ouvert la porte, j’ai été époustouflée », l’a cité le Mirror.

Parmi les nombreuses autres choses, une horloge bloquée à 12h15 complète parfaitement les anciens paramètres de la maison. En montant à l’étage, Rebecca a capturé les vêtements de lit pourris et un bassin de lit.

Dans son voyage pour en savoir plus sur Dessie, Rebecca a découvert que le défunt était un grand cuisinier et beaucoup de ses amis se souviennent encore de son célèbre pain au soda qu’il a préparé sur le poêle d’origine.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici