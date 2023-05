Un cotonnier centenaire, symbole national depuis des décennies, abattu par une tempête en Sierra Leone

Des pluies torrentielles dans la capitale sierra-léonaise ont abattu le Cotton Tree centenaire, un trésor national dont la perte a laissé « un vide » dans le cœur des gens, a déclaré jeudi le président du pays, Julius Maada Bio.

« Il n’y a pas de symbole plus fort de notre histoire nationale que le Cotton Tree, une incarnation physique d’où nous venons en tant que pays », a déclaré Bio à l’Associated Press. « Rien dans la nature ne dure éternellement, donc notre défi est de raviver, nourrir et développer ce puissant esprit africain représenté depuis si longtemps. »

D’une hauteur de 70 mètres et d’une largeur de 15 mètres, cet arbre d’environ 400 ans est le symbole national de la Sierra Leone depuis des décennies.

Il est apparu sur des billets de banque, tissé dans des berceuses et visité par la royauté, comme la reine Elizabeth II, pour marquer l’indépendance du pays en 1961, selon un communiqué de Zebek International, une agence de presse travaillant avec le gouvernement de la Sierra Leone.

Alors que l’arbre a résisté aux dommages au fil des ans, y compris un coup de foudre qui l’a laissé partiellement brûlé, la tempête de mercredi n’a rien laissé de l’arbre mais une souche.

Pour la Sierra Leone, la perte est comparable à l’incendie qui a détruit la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019, a déclaré Zebek, l’agence de presse gouvernementale.

La Sierra Leone fait partie des pays les plus touchés par le changement climatique. En 2017, plus de 1 000 personnes ont été tuées par un glissement de terrain dû à de fortes pluies.

Le président Bio a déclaré qu’il attend avec impatience les discussions sur la meilleure façon d’utiliser l’espace.

« Ce que représente le Cotton Tree vivra : comment quelque chose d’aussi grand et fort peut se développer à partir de quelque chose (d’aussi petit) qu’une graine, combien de personnes peuvent se rassembler sous la protection de quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties ; et comment pour siècles, ce serait une incarnation de notre histoire, de notre unité et de notre résilience », a-t-il déclaré.