Le sénateur géorgien David Perdue est devenu la cible de boursouflures sur Twitter après avoir refusé de débattre de son adversaire démocrate, Jon Ossoff – mais la campagne du sénateur insiste sur le fait qu’Ossoff a toujours perdu le duel verbal en une personne.

Dans une scène qui sied à l’étrange paysage politique et social de 2020, Ossoff a débattu dimanche soir d’un podium vide dans ce qui était censé être le premier des deux débats avant un second tour des élections du 5 janvier qui décidera qui représentera l’État Peach au Sénat. .

Perdue a annoncé le mois dernier qu’il n’assisterait pas au débat, organisé par le Atlanta Press Club, mais l’événement s’est quand même déroulé.

Le modérateur des coups de poing verbaux a noté que Perdue «A refusé de participer à ce débat et est représenté par un podium vide.»

L’événement a pris une qualité surréaliste, Ossoff étant invité à poser une question qu’il aurait posée à Perdue, puis à répondre en son nom. Le démocrate a profité de l’occasion pour déchirer le président républicain en place, accusant Perdue d’être trop « Faible et effrayé » pour en débattre.

J’ai dû poser une question à un podium vide. pic.twitter.com/wmydtUuPRw – Jon Ossoff (@ossoff) 7 décembre 2020

Ossoff a également fait valoir que la décision de Perdue de sauter l’événement a révélé un « Une arrogance et un sentiment de droit étonnants, » et a même suggéré que le sénateur a refusé d’assister parce qu’il avait peur de «Incriminant» lui-même.

Le challenger démocrate a souligné à plusieurs reprises des allégations selon lesquelles Perdue aurait fait des transactions lucratives sur la base d’informations d’initiés qu’il avait obtenues en tant que législateur, mais sa campagne insiste sur le fait que le sénateur a déjà été innocenté de tout acte répréhensible.

L’absence de Perdue a semblé agacer de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, qui semblaient être d’accord avec les critiques d’Ossoff.

«Comment les Géorgiens peuvent-ils avoir confiance que leur sénateur se battra pour eux à Washington s’il ne se présentera même pas à un débat pour se défendre?» a demandé un un utilisateur de Twitter énervé.

Beaucoup d’autres ont lancé verbalement désapprobation au législateur républicain, avec une personne plaisantant que le podium vide était en fait une amélioration par rapport à Perdue.

Ce podium est un meilleur débatteur que Perdue, ne dit aucun mensonge et est plus courageux. À ce jour, il n’a pas non plus effectué d’opérations d’initié. – Geary Green (@GreenGeary) 7 décembre 2020

Mais d’autres ont soutenu qu’Ossoff n’avait pas le droit de faire la leçon à son adversaire républicain.

«John Ossoff. Un costume vide débat d’un podium vide » a plaisanté le fil Twitter conservateur Reagan Battalion.

John Ossoff. Un costume vide débat d’un podium vide – Bataillon Reagan (@ReaganBattalion) 7 décembre 2020

La campagne de Perdue a également publié une déclaration sur l’événement, insistant sur le fait qu’Ossoff avait « A perdu un débat contre lui-même. » Le sénateur a déclaré que le soutien d’Ossoff à des mesures plus sévères de Covid-19 et à une politique d’amnistie générale montrait que le démocrate était «peu sérieux» et «non préparé» à servir au Sénat américain.

Campagne Perdue: «Ce soir, nous avons été témoins de quelque chose que nous ne savions pas possible: un candidat a perdu un débat contre lui-même. Un échec épique. » pic.twitter.com/8G4yQCNdh1 – Alana Austin (@alana_austin) 7 décembre 2020

Les deux sièges du Sénat géorgien sont à gagner. Si les démocrates parviennent à remporter les deux scrutins, la division 50-50 au Sénat donnerait le vote décisif au vice-président élu présumé Kamala Harris, plaçant en fait le corps sous contrôle démocrate.

