Dans la plainte, la division des droits civiques du département a déclaré que Facebook «a refusé de recruter, d’envisager ou d’embaucher des travailleurs américains qualifiés et disponibles» pour plus de 2 600 postes, avec un salaire moyen de 156 000 dollars. Ces emplois sont plutôt allés aux titulaires de visa d’immigrant, selon la plainte.

Andy Stone, un porte-parole de Facebook, a déclaré: «Facebook a coopéré avec le DOJ dans son examen de cette question, et bien que nous contestions les allégations de la plainte, nous ne pouvons pas commenter davantage les litiges en cours.»

La plainte intervient au milieu d’une réaction violente à Washington contre les géants de la technologie, Google, Facebook, Amazon et Apple étant sous surveillance pour violations des lois antitrust. La colère bipartite s’est montée ces dernières années contre les entreprises pour abus de confidentialité des données, diffusion de désinformation et autres contenus toxiques sur leurs plates-formes, et plaintes de pratiques anticoncurrentielles qui ont nui aux consommateurs et aux petites entreprises.

Le costume ajoute aux problèmes de Facebook à Washington. La Federal Trade Commission et des dizaines d’États préparent séparément des poursuites antitrust contre Facebook pour avoir maintenu son pouvoir grâce aux fusions passées de concurrents naissants, tels qu’Instagram et WhatsApp. La FTC et les procureurs généraux des États devraient bientôt annoncer des plans d’action en justice, ont déclaré des personnes informées sur les affaires.

Pendant des années, Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, a fait de la lutte pour le droit des immigrants de travailler dans l’industrie technologique américaine un problème de prédilection. En 2013, lui et plusieurs amis ont créé Fwd.us, un groupe à but non lucratif qui a poussé à une refonte des lois sur l’immigration et s’est demandé de faciliter le processus d’immigration des travailleurs de la technologie.

Cecilia Kang a rapporté de Washington et Mike Isaac de San Francisco.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.