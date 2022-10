Un « cosmonaute russe » escroque 30 000 $ à une Japonaise

L’escroc a affirmé qu’il était stationné à la Station spatiale internationale et qu’il devait payer son retour sur Terre

La police japonaise enquête sur un présumé « arnaque amoureuse » après qu’une femme locale ait été dupée en payant quelque 4,4 millions de yens (30 000 $) à une personne prétendant être un « cosmonaute russe » travaillant à la Station spatiale internationale (ISS) – et ayant besoin d’argent pour retourner sur Terre.

Le stratagème bizarre a commencé en juillet et a été rapporté cette semaine par les médias locaux. La victime, une femme de 65 ans de la préfecture centrale de Shiga, a fait la connaissance de l’escroc présumé sur les réseaux sociaux, a indiqué la police aux journalistes. L’escroc, dont le profil était plein de diverses images spatiales, prétendait être un « Cosmonaute russe » actuellement stationné à l’ISS.

La femme a pris l’appât et a communiqué avec l’escroc pendant des semaines via l’application de messagerie Line avant que leur relation ne se transforme en une arnaque au mariage assez standard, mais à saveur spatiale. L’escroc a répété à plusieurs reprises à la femme qu’il l’aimait et a insisté sur le fait qu’il voulait commencer une nouvelle “la vie au Japon” et promit à la femme qu’il l’épouserait.

« Voulez-vous m’épouser quand j’arriverai au Japon ? Je vous aime,” le faux astronaute aurait dit à sa victime à plusieurs reprises.

Avant de le faire, cependant, il devait d’abord retourner sur Terre, a dit le faux cosmonaute à sa victime, affirmant qu’il devait payer les frais de fusée pour son retour et son énorme “frais d’atterrissage”. La femme a cru l’histoire et a transféré quelque 4,4 millions de yens (30 000 $) à l’escroc.

Alors que la somme demandée était déjà astronomique, son futur marié a continué à exiger plus d’argent pour ses prétendues entreprises spatiales. La femme est finalement devenue méfiante et a signalé toute l’affaire à la police.

La femme pourrait ne pas être la seule victime du stratagème, ont suggéré les médias locaux. TV Asahi a parlé à une femme japonaise dans la quarantaine qui a affirmé qu’elle avait également été contactée sur Instagram par un homme se faisant passer pour un cosmonaute russe. L’escroc potentiel a tenté de guider la victime potentielle vers la même ligne d’application de messagerie, mais la femme a refusé et a rompu le contact avec l’individu.