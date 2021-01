Les Mac équipés de la technologie M1 d’Apple affichent une vitesse impressionnante et une efficacité énergétique enviable, mais ils ne sont pas sans problèmes de démarrage – les utilisateurs ont commencé à signaler que les connexions Bluetooth étaient interrompues par intermittence ou se déconnectaient complètement peu de temps après le lancement. Cela a affecté les produits Apple tels que les AirPods et les Magic Mice, ainsi que les gadgets tiers.

L’Atlantique L’écrivain Ian Bogost a tweeté plus tôt dans la journée qu’Apple avait commencé à travailler sur un correctif. Cependant, il n’est pas clair quand ledit correctif arrivera. macOS 11.2 est actuellement disponible en version bêta publique et personne n’a signalé avoir résolu le problème de connectivité.

Il semble que le Mac mini soit le plus touché, mais les MacBook Air et MacBook Pro basés sur M1 ne sont pas non plus épargnés. Pour l’instant, vous pouvez essayer d’utiliser un dongle externe pour contourner le problème (bien que certains dongles ne fonctionnent pas).

