Un corps universitaire américain approuve le boycott d’Israël

Parmi les membres de l’American Anthropological Association qui ont voté, 71% ont soutenu la résolution

L’American Anthropological Association (AAA) est devenue le plus grand syndicat d’universitaires américains à approuver une résolution palestinienne appelant au boycott des institutions universitaires israéliennes, selon un communiqué publié lundi par le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS).

La résolution accuse Israël de “opérer[ing] un régime d’apartheid du Jourdain à la mer Méditerranée », citant l’année 2018 controversée du pays « La suprématie juive » la loi et les conclusions de groupes de défense des droits de l’homme, dont Amnesty International, Human Rights Watch et B’Tselem, ainsi que de l’ONU, et notant que plusieurs conventions internationales définissent l’apartheid comme un « crime contre l’humanité ».

Il cible spécifiquement le milieu universitaire israélien, affirmant que les établissements d’enseignement du pays « ne fournissent pas de protections pour la liberté académique, la liberté d’expression sur les campus en faveur des droits humains et politiques palestiniens, ni pour la liberté d’association des étudiants palestiniens sur leurs campus ».

Les universités israéliennes et autres entités éducatives sont interdites d’accès aux documents publiés par l’AAA, y compris la publicité, ne peuvent pas utiliser ses installations ou participer à ses événements, et n’ont pas le droit de republier des articles qu’elle contrôle, selon un communiqué publié lundi par le groupe.

Le boycott prendra fin lorsque l’université israélienne réduira ses « complicité dans la violation des droits des Palestiniens tels que stipulés dans le droit international », explique le document, tandis qu’une page de questions fréquemment posées sur son site Web explique que le conseil d’administration de l’AAA évaluera la situation tous les cinq ans.

Cependant, la résolution souligne que le boycott ne s’applique pas aux universitaires israéliens. Alors que les membres de l’AAA sont encouragés à rester informés sur les questions palestiniennes et à se départir de leurs propres finances personnelles des organisations israéliennes, ils sont libres d’appliquer le boycott aussi peu ou autant qu’ils le souhaitent dans leur propre pratique professionnelle.

Sur les 12 000 membres du groupe, 37% ont voté sur une période d’un mois qui s’est terminée plus tôt ce mois-ci. Quelque 71 % d’entre eux – 2 016 membres – ont soutenu la résolution. Bien que l’AAA soit la plus grande organisation d’universitaires à avoir signé le boycott, elle rejoint l’American Studies Association, la Middle East Studies Association, la National Women’s Studies Association, la Native American and Indigenous Studies Association et la Critical Ethnic Studies Association pour soutenir la cause palestinienne.

Le mouvement BDS cherche à exercer une pression économique sur Israël pour qu’il quitte les territoires occupés de Cisjordanie en boycottant les entreprises qui y font des affaires, en exigeant que les pays et les entreprises se départissent de ces entreprises et en appelant les gouvernements à imposer des sanctions à Israël pour ses violations des droits humains. Le mouvement a été interdit dans plusieurs États américains – malgré des décisions de justice déclarant ces lois inconstitutionnelles – à la suite d’un lobbying musclé de Jérusalem-Ouest, qui a qualifié le BDS d’antisémite.