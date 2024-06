Un corps retrouvé à la recherche d’une présentatrice de télévision disparue

BBC

Un corps a été retrouvé lors de la recherche du présentateur de télévision Michael Mosley sur une île grecque, selon la BBC.

La BBC a déclaré avoir été informée par un certain nombre de personnes, dont le maire de l’île, l’un des nombreux qui effectuent des recherches sur l’île grecque de Symi depuis la disparition de Mosley il y a quatre jours.

Les autorités, la famille de Mosley et des bénévoles recherchaient également le présentateur de télévision et pensaient qu’il se trouvait dans une région montagneuse isolée. Une source policière a déclaré à la BBC que le corps, qui n’a pas encore été formellement identifié, était mort « depuis plusieurs jours ».

La nouvelle arrive peu de temps après que l’épouse de Mosley, Clare Bailey, a publié une déclaration disant que « nous ne perdrons pas espoir ».

Mosley, âgé de 67 ans, a disparu après avoir quitté une plage de l’île mercredi après-midi. Le couple a quatre enfants, qui se seraient rendus sur l’île pour participer aux recherches.

Mosley est l’un des présentateurs de télévision les plus connus du Royaume-Uni. Il s’est fait un nom dans une série de documentaires sur la nutrition et la santé après avoir d’abord travaillé comme producteur à la BBC. Il est l’auteur de plusieurs livres sur la santé et on lui attribue la création du régime populaire 5:2, dans lequel les gens perdent du poids en réduisant leur consommation deux jours par semaine. Il anime également le podcast de la BBC La seule chose sur la santé physique et mentale.

La déclaration de sa femme hier disait : « Cela fait trois jours que Michael a quitté la plage pour se promener. Les journées les plus longues et les plus insupportables pour moi et mes enfants.

« Les recherches se poursuivent et notre famille est incroyablement reconnaissante envers les habitants de Symi, les autorités grecques et le consulat britannique qui travaillent sans relâche pour aider à retrouver Michael. »