Un corps retrouvé à la recherche d’un adolescent de 18 ans disparu après une rave dans le nord du Pays de Galles

UN CORPS a été retrouvé à la recherche d’un adolescent qui a disparu après avoir assisté à une rave, a annoncé la police.

Frantisek Morris, 18 ans, a été vu pour la dernière fois en train de marcher à Pentir, près de Bangor, dans le nord du Pays de Galles, vers 13h20 le dimanche 2 mai.

Frantisek Morris, connu sous le nom de Frankie, avait disparu après une soirée

Une autopsie doit avoir lieu vendredi après la découverte d’un corps dans une forêt dense Crédit : Daily Post Wales

Un corps a été retrouvé à la recherche de l’adolescent, ont confirmé les flics Crédit : Daily Post Wales

Sa disparition a déclenché une vaste recherche et une enquête policière pendant plus de trois semaines – et les flics ont maintenant confirmé avoir trouvé un corps lors de leur recherche.

Le jeune de 18 ans, connu sous le nom de Frankie, a assisté à une fête à Waunfawr, près du parc national de Snowdonia, la veille de sa disparition tragique.

La police du nord du Pays de Galles avait appelé tous ceux qui avaient assisté à la rave à se manifester.

Un porte-parole de la force a déclaré qu’un corps avait été retrouvé dans une forêt dense près de Caerhun, à la périphérie de Bangor, jeudi après-midi.

Le coroner avait été informé mais aucune identification formelle n’avait eu lieu, ont confirmé les flics.

Une autopsie doit avoir lieu vendredi et la famille de M. Morris a été informée.

Frankie, 18 ans, n’avait pas été vu depuis des semaines Crédit : PA

Frankie Morris passant devant le Vaynol Arms à Pentir, le 2 mai Crédit : PA

L’inspecteur-détective en chef Lee Boycott a déclaré: « Nos condoléances les plus sincères vont à la famille et aux amis de Frankie en cette période très difficile. »

Le mois dernier, les agents chargés de l’enquête ont arrêté un homme soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et un homme et une femme soupçonnés d’avoir détourné le cours de la justice, mais ils ont ensuite été libérés et éliminés de l’enquête.

Et dans le but de retrouver l’adolescent disparu, plus de 4 500 personnes ont rejoint le groupe Facebook Help Find Frankie Morris dans le cadre des efforts incroyables.

Écrivant dans le groupe, sa mère Alice Morris a déclaré le mois dernier : « Merci beaucoup à tous pour tous vos efforts pour retrouver mon fils Frankie, vous ne savez même pas à quel point je l’apprécie !

«Je connais si bien Frankie et je connais aussi son mode de vie.

« Je pense qu’il a rendu visite à l’un de ses amis à Bangor et que quelque chose de grave lui est probablement arrivé là-bas. »

Un corps a été découvert lors de la recherche d’un adolescent du nord du Pays de Galles porté disparu depuis un mois Crédit : Daily Post Wales