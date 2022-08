Un corps retiré de la Tamise après la disparition d’un homme sous l’eau près d’un club de voile pendant la canicule

LE corps d’un homme a été retiré de la Tamise à la suite d’une recherche désespérée.

Des témoins horrifiés ont déclaré que l’homme avait disparu sous l’eau près du Desborough Sailing Club à Shepperton, dans le Surrey, vers 20 heures hier.

L’homme a disparu sous l’eau à Shepperton Crédit : Alamy

Une vaste recherche a été lancée par les pompiers, les ambulanciers, une équipe de plongée et Surrey Search & Rescue

Tragiquement, son corps a été retrouvé aux premières heures de la matinée.

La police de Surrey considère sa mort comme inexpliquée, mais ne pense pas que quelqu’un d’autre soit impliqué.

On ne sait pas pourquoi l’homme est entré dans l’eau.

Un porte-parole a déclaré: “Malheureusement, le corps d’un homme a été retrouvé dans la rivière aux premières heures de la matinée.

“Ses proches sont au courant et sont soutenus par des agents spécialement formés.

“Un dossier sera préparé et transmis au coroner.”

Les autorités exhortent les Britanniques à rester en sécurité en eau libre alors que les températures augmentent à travers le pays.

Le Met Office a mis en garde contre un “risque accru” d’incidents liés à la sécurité de l’eau et aux incendies pendant la canicule.

Le service d’incendie a également dit aux gens de ne pas sauter dans des plans d’eau inconnus car il peut être plus froid et plus rapide qu’il n’y paraît.